El lateral lleno de elogios al Niño Maravilla, con el que comparte torneo en Francia. Reveló lo ocurrido en su primer cruce en Europa y no escondió su admiración.

Gabriel Suazo la está rompiendo en su primera temporada en Europa con la camiseta del Toulouse. El lateral ha sido figura desde que llegó meses atrás al TéFéCé, que si bien no la pasa bien en la tabla de la Ligue 1, ya está en semifinales de la Copa de Francia.

En su aventura por el fútbol francés, el ex capitán de Colo Colo ha hecho sus armas en el exterior para así ganarse un lugar en la selección chilena. En esas tierras ya le tocó compartir cancha con Alexis Sánchez, al que enfrentó días atrás y por el que guarda una enorme admiración, tal como se lo confirmó a RedGol.

En conversación exclusiva con Enzo Olivera, Gabriel Suazo llenó de elogios al Niño Maravilla, que se ha transformado en una de las grandes estrellas de la Ligue 1 de Francia. "Además de ser tremendo jugador, conmigo se ha portado y se portó muy bien".

El lateral revivió lo ocurrido en febrero pasado, cuando el Toulouse recibió al Olympique de Marsella de Alexis Sánchez y donde aprovecharon de compartir. "Ese día del partido me saludó, me abrazó, intercambiamos camisetas. Yo se la iba a pedir, pero él me dijo que lo hiciéramos".

"Terminamos el partido, nos dimos un abrazo, lo felicité por la victoria. Es un gran jugador y tremenda persona. Ayuda a que uno quiera ser mejor cada día. Estoy feliz", agregó el ex Colo Colo.

En esa misma línea, Gabriel Suazo destacó lo que ha sido la carrera de Alexis Sánchez en el extranjero. "Lo dije en redes sociales, ha estado aquí en Europa 15 años representando a Chile y para mí es un orgullo poder hacerlo también. Es un sueño, él lo ha hecho 15 años como Gary, Arturo y Claudio. Es un orgullo representar a Chile en Europa".

Aunque más allá de elogios, el lateral detalló cómo sus propios compañeros sufrieron con el nivel del chileno. "Es muy difícil marcarlo. Si bien ahora juega de centrodelantero falso, porque sale a recibir, si lo hace de espalda uno no sabe si se va a apoyar, te hace un amague y sale a la derecha cuando crees que va a la izquierda. A mí no me tocó, pero sí a los centrales".

"Esa jugada la tiene patentada de pequeño y la sigue haciendo. Es un gran jugador, con una calidad exquisita. Es un gran jugador y una tremenda persona", sentenció.

Gabriel Suazo espera seguir ayudandoo al Toulouse para que se mantenga en la Ligue 1 y sueñen con el título de la Copa de Francia. Camino queda y mucho por delante, pero con lo mostrado hasta ahora, el lateral se ilusiona.