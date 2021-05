El Niño Maravilla no se mueve de Inter: "Alexis Sánchez le gusta mucho a Simone Inzaghi"

La llegada de Simone Inzaghi a la banca del Inter de Milán supone múltiples cambios en el campeón italiano. Y el futuro de Alexis Sánchez está especialmente comprometido, debido a la restricción presupuestaria que se quiere implementar en el cuadro lombardo.

El delantero chileno se hizo importante con el correr de la última temporada y terminó empoderado como atacante emergente detrás de Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, una alternativa que hizo dudar al mismísimo Antonio Conte.

"Soy honesto y digo que eso me tiene complicado, no ponerlo como titular", reconoció el ex estratega frente a un Alexis que registró siete goles y siete asistencias que fueron claves para la coronación del Inter después de once temporadas.

Con el arribo de Inzaghi las miradas nuevamente se posan sobre el Niño Maravilla, pero esta vez por lo económico. El conjunto neroazzurro pretende rebajar los costos en un 30 por ciento y el sueldo del chileno (unos 7 millones de euros por temporada), complica su permanencia.

Sin embargo, el primer respaldo vino desde lo deportivo. Según revela la edición dominical de La Gazzetta dello Sport, Alexis "le gusta mucho a Inzaghi, porque también es capaz de jugar detrás del centrodelantero", explica.

De esta manera, la intención del nuevo entrenador es sumar un solo elemento a la línea ofensiva, que además de Lautaro, Lukaku y Alexis sólo cuenta con el joven Andrea Pinamonti, contingente escaso para las exigencias del Inter en la próxima temporada.

Y es que la salida de Conte en nada modifica los objetivos. Además de disputar nuevamente el título de la Serie A, esta vez contra los equipos reforzados de Juventus, Roma, Milan y Napoli; el Inter se plantea llegar a instancias definitivas en la Champions League.

En esta planificación, Alexis Sánchez parece tener un lugar reservado, con la ilusión de sumar mayor protagonismo en uno de los mejores ataques del continente europeo.