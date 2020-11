De Tezanos enciende las alarmas por Alexis Sánchez: “No solo no está en condiciones, no estaría ni en la banca”

Manuel de Tezanos se lanzó una verdadera bomba de último minuto, porque aseguró que Alexis Sánchez aún no está recuperado de sus problemas físicos y que no sería titular ante Perú. De hecho, afirmó que ni siquiera iría a la banca de suplentes.

“De Alexis Sánchez, ojo. Me llega la información que no solo no está en condiciones, sino que no estaría ni en la banca”, partió señalando el periodista deportivo en Deportes en Agricultura.

En la misma línea, complementó que “es un error otorgarle a Alexis Sánchez la responsabilidad de correr a cualquier jugador y especialmente a (Luis) Advíncula, o sea, él no está al 100 por ciento”.

El tocopillano fue una de las grandes figuras de la Roja la fecha pasada, porque marcó dos goles. (FOTO: Agencia Uno)

“Si llega a jugar Alexis, insisto que creo que no lo va a ser, y si llega a estar en la cancha tendrá que hacer un gran desgaste físico o derechamente tendremos que, como hicimos con Uruguay, dejarlo que se vaya (el lateral) y que Jean Beausejour y algún volante se las arreglen. Sería un error grande tirar a Alexis contra Advíncula, porque si no está al cien por ciento que ese porcentaje lo ocupe para atacar”, sentenció.

Esta información fue ratificada por Deportes en Agricultura, pues aseguraron que al delantero del Inter de Milán lo esperarán hasta el último minuto, pero que sus problemas físicos lo tienen más afuera que adentro del equipo estelar. Su reemplazante sería Fabián Orellana.

