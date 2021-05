Antonio Conte reparte amor: "Me emociona ver a Alexis Sánchez hacer ciertas jugadas"

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, elogió especialmente a Alexis Sánchez en su primer mensaje después de titularse campeón de la liga italiana este domingo. El allenatore puso al chileno entre sus favoritos y tomó el último triunfo ante Crotone como referencia.

"Me gusta ver jugar a este equipo. Sólo un ciego no ve la belleza del gol marcado en Crotone por ejemplo. Todas estas situaciones son probadas y repetidas en el entrenamiento", explica en alusión a la anotación en la que Sánchez participa con un lucido golpe de taco.

El Niño Maravilla sacó felicitaciones. "Me emociona ver a Alexis Sánchez hacer ciertas jugadas, se ve toda la calidad del jugador. Se puede proponer una idea, y luego está la calidad en el último pase y el gesto único. Es el equipo el que gana", sentenció el oriundo de Lecce.

En el análisis individual, Conte valoró su camino al título. "Nunca he cambiado y también lo apreciaron aquellos que torcieron la boca por mi pasado (en Juventus). Pero moví esta causa como haría en cualquier otro lugar", resumió.

En ese sentido, manifestó su conformidad por el resultado final de dos años en el conjunto lombardo. "Me llamaron de Inter para llevarlo nuevamente a la victoria, lo hice en dos años y eso me llena de satisfacción, no fue fácil", explicó más tarde.

De cara a la próxima temporada, Conte prefiere no hacer adelantos. "En otras victorias me quedé atrapado en situaciones y no disfruté los momentos. Esta vez quiero disfrutarlo, después de muchos sacrificios", completó.

Alexis Sánchez marcó dos goles en la victoria de Inter sobre Parma y cinco en lo que va de liga italiana. Foto: Getty Images

Los números que elevan a Alexis Sánchez en el Inter de Milán



Alexis Sánchez ha jugado sólo un tercio de los minutos disputados por Inter de Milán durante la presente liga italiana. Y fue titular en menos del 30 por ciento de los partidos. Por eso, su gravitancia en los resultados es especialmente meritoria.

Y es que cuando el chileno brilló, nadie detuvo al Inter. Alexis registró cinco goles y seis asistencias en nueve de sus 27 partidos disputados. Esos nueve partidos, todos los ganó el Inter de Milán.