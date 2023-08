Ha pasado casi una década, pero Arturo Vidal aún recuerda su encontrón con David Pizarro en la Europa League 2013-2014. El 13 de marzo de 2014 se enfrentaron Juventus y Fiorentina por la ida de octavos de final, y fue ahí que Vidal y Pizarro protagonizaron una inédita pelea de chilenos.

El encontrón ocurrió al 29′, cuando el árbitro Bjorn Kuipers sancionó una falta del King sobre el ex Santiago Wanderers. Tras la infracción, Pizarro se levantó y arremetió contra su compañero de la selección chilena, quien le contestó con un empujón. Matías Fernández se metió a calmarlos.

“Yo me acuerdo, pero el Mati no. El Mati tranquilizaba. El otro hueón se quiso pasar de listo, como ahí mi nombre ya era fuerte en Italia y ya era de los mejores en la Juventus, quiso hacerse guapito y no. Con papá, no. Le salió el cuco con papá”, rememoró Vidal en Twitch.

Juventus y Fiorentina igualaron 1-1 en ese partido, con goles de Vidal (3′) y Mario Gómez (79′). En la revancha, la Juve se impuso por 1-0 y logró la clasificación a los cuartos de final de la Europa League. El equipo del King luego alcanzó las semifinales y fue eliminado por el Benfica.

¿En qué equipos jugó Arturo Vidal en Europa?

En Europa, Arturo Vidal sumó pasos por Bayer Leverkusen (Alemania), Juventus (Italia), Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania) e Inter de Milán antes de su arribo al Flamengo de Brasil. Hoy milita en el Athletico Paranaense.

¿Cuántos títulos tiene en su carrera Arturo Vidal?

En su exitosa carrera, Arturo Vidal ha ganado 25 títulos. El multicampeón chileno levantó trofeos con Colo Colo, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Flamengo a nivel de clubes. Con la selección chilena, ganó la Copa América en 2015 y 2016.