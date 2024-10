El jugador de Colo Colo dijo que en la selección no hay nadie mejor que él en su puesto.

Sigue la furia contra Arturo Vidal: Ex hombre de la U y la Roja exige que deje de ningunear compañeros

La polémica conferencia de prensa que dio Arturo Vidal el pasado martes sigue trayendo coletazos en el medio futbolero. Es que el King disparó contra Ricardo Gareca por no llamarlo a la Roja y señaló que no hay nadie mejor que él en su puesto, entre los nominados.

“¿Hay alguno mejor que yo? ¿O que tenga experiencia de enfrentar a Brasil? No hay. No lo dicen. La selección está mal”, dijo, asegurando que el equipo de Gareca no tiene rumbo.

Por ello, el medio chileno salió a repudiar los dichos del King, criticándolo de apagar el fuego con bencina, en un momento complicado para la Roja rumbo al Mundial 2026.

“Qué Vidal deje de ningunear compañeros”

Las repercusiones por las frases de Arturo Vidal no se hicieron esperar y uno que respondió fue Rafael Olarra, ex seleccionado nacional y actual panelista de ESPN, quién le mandó un recado al hombre de Colo Colo.

Olarra es identificado con la U y actual comunicador de ESPN. / IG.

“Tiene que haber un piso de respeto en una relación, hablar de la forma futbolística, acá le gusta más esto o esto, con epítetos. La base de un jugador con el técnico es el respeto, ahora el ninguneo a los jugadores… nooo!”, lamentó el ex hombre de la U.

Siguiendo con su crítica por las incendiarias frases del Rey Arturo, el Flaco Oralla dijo que “Vidal está tan arriba, está tan alto, estuvo en la elite maxima, de los mejores jugadores de la historia de Chile”.

“Para qué caer en estas situaciones de ningunear compañeros, y si el tecnico decide eso, es el tecnico el repsonsable despues, no son los compañeros”, cerró el ex hombre de la Roja.