Flamengo de Jorge Sampaoli y los chilenos va bien encaminado en defender su título de la Copa de Brasil. Este jueves, el Mengao bajó a Fluminense en el clásico y logró clasificarse a los cuartos de final. Erick Pulgar fue titular, mientras que Arturo Vidal se mantuvo en la banca.

Si bien el King no pudo sumar minutos en la cancha, aquello no le impidió celebrar el paso a la siguiente fase. Fue así como, en su cuenta de Twitter, el volante nacional hizo una particular publicación luego del triunfo: “Respeten a papá”, escribió.

Aprovechando su presencia en la red social, el King incluso se defendió de sus detractores. “Jugaste mucho hoy. ¡Sigue así!”, le escribió un irónico fanático. “Sí, 16 años en Europa ganando todo, burro. Un año en Sudamérica, una Copa Libertadores y una Copa de Brasil”, le respondió el chileno.

Si bien Vidal esperaba ganar más terreno en el equipo titular con la llegada de Sampaoli, no ha podido insertarse de manera definitiva en la oncena del Mengao. En la llave ante Fluminense en esta Copa de Brasil, sumó apenas siete minutos en la ida y ninguno en la vuelta.

En el Brasileirao, sólo suma dos titularidades y en la última fecha, un empate ante Cruzeiro, ni siquiera ingresó. La historia es distinta en Copa Libertadores, donde sí ha podido meterse en el equipo inicial de Sampaoli y no se ha perdido ningún duelo de la fase de grupos.

Ya clasificados a los cuartos de final y en camino para defender su título, el Flamengo espera el sorteo para conocer a su siguiente rival en la Copa de Brasil: saldrá entre Bahía, Palmeiras, Athletico Paranaense, Sao Paulo, Corinthians, Gremio o América Mineiro, los ganadores en octavos.