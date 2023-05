Periodista brasileño se aburre de Vidal en Flamengo: "Sampaoli no ve que es un ex futbolista"

Arturo Vidal no cuenta con un presente esplendoroso en Flamengo. El mediocampista arribó el año pasado desde el Inter de Milán como una gran estrella, pero a pesar de ganar varios títulos con el Mengao su rendimiento no es convincente.

A pesar de eso, Jorge Sampaoli sigue confiando en las cualidades del Rey. Ante Corinthians, el pasado domingo, lo hizo ingresar en vez de Erick Pulgar, ganándose las pifias del público que lo trató de “burro”.

Los fanáticos no son los únicos molestos con las actuaciones del formado en Colo Colo. También lo está la prensa, como es el caso del columnista Renato Maurício Prado, quien en el programa “El Fim de Papo”, de Uol Esporte, fue durísimo con el ex volante de Barcelona.

“Vidal ya no es futbolista. Solo Sampaoli no lo ve. Solo coge el balón y se lo pasa al que está al lado o detrás”, comenzó con la ácida crítica hacia uno de los estandartes de la Generación Dorada del fútbol chileno.

Luego comentó que no sabe hacer otra cosa. “Es absolutamente inútil. Cuando entra Vidal, Flamengo empieza a jugar con uno menos”, fue el comentario que se despachó.

Continuó señalando que “ojalá alguien me mostrara una jugada de Vidal en todos los últimos partidos que ha jugado y que digas ‘ah, Vidal lo hizo bien’. No hizo ninguna, no lo intenta. Increíble haber puesto a Vidal”.

Después le cayó a Sampaoli, diciendo que “el público se expresó con el el coro de ‘burro’. Y Sampaoli se escapó con un gol de Léo Pereira, porque si el partido terminaba 0-0 o con victoria de Corinthians, la afición del Flamengo pintaba todo el Gávea con ‘Fuera Sampaoli’ porque hizo todo para perder”.

Flamengo jugara en Chile esta semana por Copa Libertadores, pues el miércoles enfrentará en Concepción a Ñublense. Partido importante para los brasileños, que están segundos en el grupo que además integran Racing y Aucas.