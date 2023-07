Juan Cristóbal Guarello tuvo un nuevo capítulo de su programa La Hora de King Kong, el episodio 21 de un espacio que ya se convierte en clásico de los hinchas del fútbol chileno y de los seguidores del reconocido periodista nacional.

Y un tema que volvió a tocar Guarello fue el cruce con Arturo Vidal por los insultos que le profirió el mediocampista en defensa del representante Fernando Felicevich. Pero el tono de JCG fue conciliador y de mea culpa tras una recaída en vivo.

“Aflojemos la mano con Vidal y con Orellana. Reconozco que ayer se me chisporroteo una cuestión en Teletrece que no tendría que haber dicho porque me parece un tema cerrado”, dijo Guarello.

Cabe recordar que el rostro de Canal 13, DirecTV Sports y Radio Agricultura había manifestado que Vidal y Orellana fueron “perros mandados a ladrar por Felicevich”. Pero con la cabeza ya en frío continuó su intervención en La Hora de King Kong.

“Hay una cosa muy importante: más allá de lo que diga o no Arturo Vidal, sigue estando en el podio de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno. Eso no se lo quita nadie, lo que le ha dado al fútbol chileno no se lo quita nadie, mi admiración a él como futbolista no se la quita nadie, que sea el jugador más completo en la historia del fútbol chileno y el que podía jugar en cualquier posición es una realidad”, expuso.

Añadió que “más allá de lo que uno piense, de los temas personales, de ciertas actitudes, de que me saque la madre; no quita lo que él ha sido en la cancha. Y Orellana tuvo su pequeño momento en el fútbol chileno y la verdad es que paren…”.

“Me metí al Instagram de Vidal, tiene muchos insultos y no se los merece. Se equivocó Vidal, me parece que equivocó camino, que está mal asesorado y perfilado, pero sigue siendo un crack y un monstruo del fútbol. Paremos la mano y apuntemos para arriba”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.