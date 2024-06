Arturo Vidal es un jugador que hizo muchos amigos en todos los clubes en que jugó, lo que demuestra su simpatía. Pero hay uno especial: Lionel Messi, con quien compartió en Barcelona durante tres años.

En el streaming que realizó con Davo Xeneize, el King manifestó que sigue en contacto con el crack argentino. “Lo saludé por el cumpleaños (ayer), por Instagram, y me respondió de inmediato”, manifestó.

Luego indicó que “Leo me tiene mucho cariño, tenemos buena relación”, y contó un gesto muy humano que retrata la buena persona que es Messi.

“Me manda saludos. Mi hijo (Emiliano) me pidió uno para su mejor amigo del curso, de primero básico, y se lo mandó con nombre y todo. Imagínate el cariño que me tiene”, sostuvo Vidal.

Emiliano Vidal el 2019 junto a Messi, en el cumpleaños de Mateo Messi

La alegría de Vidal por Messi

A Vidal le preguntaron cómo celebró en la cara de Messi las dos Copa América, aunque aseguró que no pensaba en el argentino en ese instante. “En el momento mi felicidad me hizo alejarme de la selección argentina. Luego lo conocí más profundamente a Messi, pero en ese momento me preocupé más de lo mío, de lo que me costó llegar ahí”.

“Traté de pensar solo en la selección, después uno lo siente por Leo porque a los chilenos nos ha pasado toda la vida eso de perder”, agregó el King.

Vidal contó la buena relación que tiene con Messi

Eso sí, indicó que se alegró mucho en el Mundial del 2022. “Cuando ganó Qatar me alegré por Leo. Yo ya conocía la parte que la gente no conoce tanto, lo que ama al fútbol y a su selección. Nos enseña de esa manera a todos los que amamos el fútbol. Luchó con su selección para lograr ese sueño”, sentenció.