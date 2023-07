A pocos días de arribar a Curitiba, Arturo Vidal ya se ganó su primera convocatoria. En Athletico Paranaense están locos con el fichaje del histórico de la selección chilena y lo quieren sobre el terreno de juego lo antes posible.

Tras una salida anticipada de Flamengo, el King Arturo buscará darlo todo en su nuevo equipo, que marcha onceavo en la tabla del Brasileirao. A horas del próximo partido del Furacao, Vidal entró en la nómina de 24 jugadores y puede ingresar al campo del Arena Da Baixada.

Luego de su presentación el pasado viernes, Vidal se dedicó a entrenar el mismo día y este sábado para un posible debut. A través de sus redes sociales compartió imágenes de su nueva casa futbolística, donde se le ve abrazado con Luciano Arriagada, el chileno proveniente de Colo Colo que llegó a Brasil a principios de 2023, y ahora se encargó de darle la bienvenida al King.

“Con mi niño Luciano, ¡listos para mañana!”, escribió Arturo en la publicación de Instagram. “Vamos con todo King”, respondió Luciano, quien que ya piensa en el duelo ante Bahía por la fecha 15 del Campeonato de Brasil a disputarse este domingo a las 17:30 horas.

Las aspiraciones de Arturo Vidal en Athletico Paranaense

En su llegada, el King afirmó que quiere seguir cosechando títulos y apuntar a ser bicampeón de América, tarea que podría a empezar a construir este domingo. “Todavía tengo muchos sueños. Quiero seguir ganando hasta el día de mi retiro. Este es un paso tan importante como los sueños que tengo. A seguir peleando por la Libertadores”, dijo.

En octavos de final de la Copa Libertadores, Athletico Paranaense deberá enfrentar al Bolívar de Ronie Fernández. La fecha de ida está agendada para el 1 de agosto, mientras que la vuelta para el 8 de agosto.

Sin embargo, Athletico Paranaense no viene de una buena racha, fueron eliminados de la Copa de Brasil precisamente por el ex conjunto de Arturo Vidal, Flamengo. Además no han logrado sumar tres puntos en ninguna de las últimas cuatro fechas del Brasileirao. Resultados que intentarán superar con la presencia del Rey Arturo.