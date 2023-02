Arturo Vidal está lejos de vivir días cómodos en el Flamengo. Es más, parecería que más bien todo lo contrario. El Rey no sólo tuvo que dar explicaciones por sus dichos acerca de un eventual regreso al club donde se formó. "Si Colo Colo quiere ganar la Libertadores, que me vengan a buscar no más", dijo el todoterreno centrocampista chileno de 35 años en una transmisión por Twitch.

También tuvo que ofrecer disculpas públicas por el gesto que tuvo en el duelo que el Mengao le ganó al Boavista SC por el estadual carioca, en el que Vidal se quedó sin minutos en el campo de juego y eso lo sacó de quicio, al punto que arrojó sus zapatos con una rabia evidente. Pero el foco del bicampeón de América con la Roja está en el Mundial de Clubes.

El Fla jugará esta competición por haber ganado la Copa Libertadores 2022 en la final ante el Athletico Paranaense y la delegación dirigida por el DT portugués Vitor Pereira ya aterrizó en Marruecos, país que será sede de un torneo que se disputa entre el 1 y el 11 de febrero, pero en que el cuadro de Río de Janeiro recién se estrena el 7 ante el ganador del compromiso entre el Wydad Casablanca, cuadro que aparece como anfitrión del torneo y el Al-Hilal de Arabia Saudita. Con esa copa en la mira, Arturo Vidal fijó el listón altísimo para el cuadro brasileño.

Arturo Vidal llega a Marruecos para el Mundial de Clubes: "Tenemos mucha voluntad, vamos a ganar"

"Llegamos con mucha voluntad. Vamos a ganar", afirmó el King en declaraciones que comparte Globo Esporte a través de sus redes sociales. Por cierto, el Flamengo ya llegó al lugar que el club escogió para la concrentración del plantel, que se encontró con una bandera gigante del rubro-negro en uno de los sectores del hotel.

Dentro de los cuadros competidores en el Mundial de Clubes también figura el Seattle Sounders de Estados Unidos por ser campeón de la Concacaf; el Real Madrid de España que conquistó la última edición de la Champions League; el Al Ahly, subcampeón de la Liga de Campeones de África que ganó el Wydad Casablanca; el Al Hilal de Arabia Saudita, campeón de la Champions League de Asia y el Auckland City de Nueva Zelanda, monarca de la Liga de Campeones en Oceanía.