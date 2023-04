Arturo Vidal y Flamengo tuvieron una jornada dolorosa tras caer en la agonía ante el Inter de Porto Alegre en el Brasileirao. En el segundo partido de Jorge Sampaoli al mando, el Mengao cayó 2 a 1 en los descuentos, con un golazo en el que nada pudieron hacer para evitarlo.

El King fue titular nuevamente con el casildense, pero estuvo lejos del nivel mostrado ante Ñublense. De hecho, al chileno le pegaron con todo tras el encuentro e incluso lo calificaron como el único jugador que "no hace nada".

El periodista Renato Mauricio Prado, que desde su arribo ha sido uno de sus principales críticos, publicó una columna e UOL Esporte donde no tuvo piedad con el bicampeón de América. "Arturo Vidal fue, una vez más, un espectador privilegiado sobre el césped. Un cero a la izquierda", lanzó.

Eso no fue lo único, ya que el reportero señaló que el King "no marca, no tira, no hace nada". En esa misma línea, dijo que "cuando el balón llega a tus pies, se devuelve rápidamente al lateral o al compañero de equipo más cercano".

De hecho, para Renato Mauricio Prado lo de Arturo Vidal en el esquema titular es insostenible. "Con él, Flamengo juega con uno menos".

Elogios a Gerson, la competencia de Vidal

A tal punto llega la situación de Renato Mauricio Prado que además de repasar a Arturo Vidal también tuvo elogios para Gerson, con quien compite por un lugar en el mediocampo y que fue uno de los destacados del Flamengo ante Inter de Porto Alegre.

"Un punto muy positivo fue la actuación de Gerson. Además del gran gol que marcó, creó varias otras buenas jugadas, apareciendo a gusto, más adelantado, por la izquierda, donde podía hacer buenas combinaciones con Ayrton Lucas, que sigue jugando mucho, incluso en defensa ( una entrada que hizo, con un taconazo, en un contragolpe peligroso del Inter fue para aplaudir)", valoró.

Arturo Vidal tendrá que seguir luchando para convencer a sus críticos en el Flamengo. El King no está con un buen panorama por delante, pero confía en demostrar por qué hizo historia en Europa y es considerado uno de los mejores volantes de los últimos tiempos.