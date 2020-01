Quique Setién en su primer día como DT de Barcelona: "Mi objetivo es ganar todo lo que se pueda ganar"

Arturo Vidal tiene nuevo entrenador. El español Quique Setién empezó su carrera al mando de FC Barcelona este martes, encabezando los trabajos del cuadro culé, para luego ser presentado oficialmente.

El DT habló con la prensa catalana, en compañía del presidente del club Josep Bartomeu y el gerente deportivo Eric Abidal, quienes le dieron la bienvenida al club.

"Sin duda, mi objetivo es ganar todo lo que se pueda ganar. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y conseguir los máximos títulos posibles además de jugar bien. Creo que el mejor camino para la victoria es jugar bien", fue la premisa base del ex estratega de Real Betis.

Sobre su relación con el duro plantel culé dijo que "estoy seguro que no tendremos problemas con los jugadores... Lo importante es el día a día, el trabajar de verdad y estaremos siempre con la mejor predisposición al trabajo. Las convicciones, también. Marqué una forma de vivir que me marqué hace mucho tiempo. Escucho a todo el mundo pero tengo mis ideas".

Además, Setién alabó mucho a su nuevo jugador estrella, Lionel Messi: "ya se lo ha dicho a alguno, no solo a él (Messi). No me duelen prendas al decir que he disfrutado mucho estos últimos doce o catorce años sentado ante el televisor para ver a este equipo y a estos jugadores que me han hecho disfrutar del fútbol. No era un partido bueno sino que en todos los partidos hay algo que rescatas".

Quique Setién llega a un equipo grande que tiene que pelear por el título en la Liga, la Copa del Rey y en la Champions.