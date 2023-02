El King reconoció un bajón futbolístico por una antigua molestia. Sin embargo, en Brasil aseguran que en el Flamengo no le han encontrado nada.

Prensa brasileña pone en duda a Arturo Vidal: "Según el club no se detecta ninguna lesión"

Arturo Vidal está atravesando su momento más complicado en el fútbol brasileño. El King, pese a su gran actuación en la definición por el tercer lugar del Mundial de Clubes, ha sido cuestionado por su rendimiento en el Flamengo.

Tras sus dichos sobre un regreso a Colo Colo, no jugar un partido y hasta explotar de rabia en la banca, el volante está en medio de la tormenta. Más allá de su nivel, muchos han criticado el aporte que ha tenido en el Mengao, lo que lo llevó a revelar una lesión que arrastra hace años y que ahora es puesta en duda.

"He estado feliz acá, claramente en estos primeros partidos (del año) he estado un poco triste porque estuve lesionado", lanzó días atrás el chileno. "Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe. Traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos", agregó.

De hecho, Arturo Vidal recalcó que esto le impidió estar en los últimos encuentros. "No he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento".

Ahí lanzó la frase que hoy genera polémica en Brasil. "Por eso a veces me molesta que hablen, que digan que estoy mal físicamente. Tenía un problema que la gente del club conocía. No cualquier jugador puede jugar con eso".

Si bien Arturo Vidal dejó claro que este dolor le impidió jugar, la prensa brasileña lo ha puesto en duda. UOL Esporte publicó un informe en que señala que "la prensa presente en Marruecos, entonces, cuestionó al centrocampista defensivo sobre cuál sería la lesión, pero este se negó a decir de qué se trataba, aún ante la insistencia de los periodistas"

A ello agregan que desde el propio Flamengo han descartado que tenga un problema físico. "El caso se volvió aún más intrigante porque, según el club, no se detecta ninguna lesión en el deportista".

Quedará entonces esperar la versión oficial del Flamengo respecto a las molestias que tuvieron complicado a Arturo Vidal. Sus declaraciones ahora le generan un nuevo dolor de cabeza y que de seguro tendrá respuesta en redes sociales.

¿Cuándo juega Arturo Vidal y el Flamengo?

Mientras los hinchas esperan para que Arturo Vidal aclare lo que pasa con la lesión que dijo tener, el Flamengo da vuelta la página de lo que fue el Mundial de Clubes y se enfoca en lo que viene. Este miércoles el Mengao vuelve a la cancha en Brasil para seguir luchando por su primer título del año.

Desde las 21:10 horas de nuestro país, el elenco rubro-negro se enfrenta al Volta Redonda por una nueva jornada del torneo Carioca, donde están en el tercer lugar, a dos puntos del Botafogo y Fluminense.