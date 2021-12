Desde la llegada de Simone Inzaghi a Inter de Milán el volante chileno Arturo Vidal perdió protagonismo, ya que no es titular en el puntero de la Serie A, situación que lo tiene incómodo.

El King siempre quiere jugar, es por ello que ve con buenos ojos una partida del elenco italiano, debido a que siente que siempre será relegado por el estratega lombardo, que tiene a Marcelo Brozovic, Nicolo Barella y Hakan Çalhanoglu como los titulares en la mitad de la cancha.

Por eso motivo, un viejo conocido puede venir en ayuda del formado en Colo Colo, ya que Antonio Conte, estratega de Tottenham, se puso en contacto para llevárselo a la Premier League, según cuenta La Tercera.

"Arturo está muy desilusionado con el poco espacio que ha tenido en el equipo. Creía que este era su año. Incluso, pensó que jugaba de titular en la Champions contra Real Madrid, pero eso no ocurrió. No ha logrado convencer a Inzaghi y eso lo ha frustrado mucho, tanto que lo más seguro es que no seguirá en el Inter", indican cercanos de Vidal al medio citado.

"Su ex técnico en Inter, Antonio Conte, tomó contacto con el jugador para conocer su disponibilidad para llegar a Londres. Arturo (Vidal) siempre ha querido jugar en Inglaterra y la opción de llegar a Londres es algo que tampoco le desagrada", agrega la misma fuente.

Pero los Spurs no son los únicos interesados, también está Flamengo, aunque Arturo Vidal, por ahora, espera seguir jugando en Europa.