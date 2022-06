Arturo Vidal se ha vuelto en una vedette en este mercado de pases. Al menos en Sudamérica, donde con fuerza suena en Flamengo y Boca Juniors, quienes están pendientes del futuro del jugador formado en Colo Colo.

Respecto a eso Marcelo Barticciotto contó que "hablé con un cercano a Vidal" y se refirió a la idea que tiene el King para la próxima temporada. "Tengo entendido que sí lo llamaron de Boca, es verdad. Ahora, está muy cerca de Flamengo", manifestó.

Luego comentó que "la oferta económica es muy difícil de rechazar. Está más cerca de Flamengo que de Boca pues él quiere jugar ahí. Lo seduce Boca, pero lo que le ofrecieron desde Brasil es difícil de rechazar. Se acercaron las partes mientras él está de vacaciones y bailando".

El campeón de América en 1991 señaló además que "Vidal quiere estar cerca de sus hijos, por eso quiere venir para acá (a Sudamérica). Eso por ejemplo a diferencia de Alexis que no tiene hijos y no tiene ese problema, no extraña tanto. Son decisiones muy personales que las definen ellos mismos".

En ese aspecto, complementó que "desde nuestro análisis y visión todo lo vemos desde el lado deportivo, pero los futbolistas no hacen eso. A veces el futbolista pone encima de la mesa hasta lo económico y prefiere algo personal, donde se sienten mejor, que es un lugar que nadie piensa. Si privilegian lo económico se quedan en Europa".

Vidal por ahora está en México disfrutando unos días libres mientras su representante Fernando Felicevich trabaja para desvincularlo del Inter de Milán y encontrar un nuevo club para la próxima temporada.