El ex delantero aplaudió el momento del Niño Maravilla tras anotar ante el Cagliari. Por otro lado, cuestionó la actitud del King, quien se ha visto molesto por no sumar los minutos que quisiera con Simone Inzaghi.

Alexis Sánchez y Arturo Vidal terminaron este fin de semana en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A. El Inter de Milán de los chileno derrotó con goleada por 4-0 al Cagliari y escaló hasta el liderato del Calcio de Italia después de semanas luchando por lograron.

El equipo dirigido por Simone Inzaghi logró aprovechar los tropiezos del AC Milan y el Napoli, recuperando la cima y postulándose a terminar el 2021 como el campeón de invierno. De hecho, el Niño Maravilla se hizo presente en el marcador con un gol y una asistencia, coronando una de sus mejores actuaciones en el último tiempo.

En la útima edición de Los Tenores de Radio ADN, Luka Tudor abordó el momento de Alexis y elogió su incansable lucha por ganarse un lugar. "Cuando uno entra 10 y 15 minutos es difícil desbancar al que viene de titular. Hay que hacer algo muy bueno y el que está jugando tiene que tener tres partidos muy malo", partió diciendo.

"Se nota que se lleva muy bien con Lautaro, pero hace rato. Cuando salía, se reía. Como son Sudamericanos, siempre se les ve juntos", agregó.

Para Tudor, la presencia de Alexis en el Inter es determinante. "Cada vez que juega es importante, mete sus combios de ritmo, sus enganches, es habilitador. Pero como está Dzeko con Lautaro, es complicado".

"Le gusta a Inzaghi como a Conte tener dos nueve y él no lo es, pero lo importante es que esté contento. Eso te hace rendir y te abre la posibilidad de irte a otro lado mejor, porque si juegas 10 minutos quién te va a querer", agregó.

Tirón de orejas a Arturo Vidal

Una de las situaciones que llamó la atención en el encuentro fue lo que pasó con Arturo Vidal. De acuerdo a lo señalado por Enzo Olivera en la misma edición del programa, el King se retiró molesto de la cancha y no compartió con sus compañeros en la cancha cuando terminó el partido, saliendo de inmediato rumbo a camarines.

El poco tiempo de juego que está sumando no tiene contento al volante, quien ruega por más chances. Ante esta molestia, Luka Tudor fue categórico. "Ojo que en este tipo de situaciones y lo digo por experiencia propia porque yo también me puse el balde y estuve mal. No está bien, porque al final no convencerá al técnico, es al revés. Y es feo con los compañeros".

El ex delantero recalcó que "me ha llamado la atención porque jugó otro partido donde lo metió poco y entró con cara de Ortega, para no decir otra palabra, y se nota". No obstante, aseguró que "lo entiendo, un jugador que ha estado en el primer nivel de todo, pero trajeron a Calhanoglu, que está recuperando el nivel".

Vidal quiere jugar, como siempre, pero no lo está consiguiendo en el Inter de Milán. Su incomodidad se hace cada vez más evidente, pero con lo que viene por delante podría comenzar a ganar terreno. Más cuando este lunes se confirmó que enfrentarán al Liverpool en los octavos de final de la Champions League, equipo al que deben cortarle su juego. Y el único en la mitad de la cancha que tiene ese estilo es el King.