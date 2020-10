Juanjo Buscalia se suma a la corte del King: "Soy un enamorado del fútbol de Arturo Vidal"

No es novedad que Arturo Vidal reciba elogios de la prensa internacional especializada. Pero cada halago suma para la actualidad del mediocampista de la selección chilena y el Inter de Milán, que en la etapa madura de su carrera se mantiene en la élite del fútbol europeo.

Y en esta oportunidad fue el destacado comentarista argentino Juan José Buscalia quien manifestó su afición por el King, que llega a los 33 años convertido en nombre ineludible a la hora de analizar el presente del fútbol mundial.

"Hoy el fútbol pasa por ahí y cuando analizas la carrera de Arturo, no es casual que lleve tantos años en Europa en el mejor nivel. Que todos sus compañeros hablen bien de sus características, que sea titular en Juventus, Bayern Múnich, Barcelona y el Inter", valora Juanjo en diálogo con Las Historias de Florete por RedGol.

"Ese tipo de cosas me parece que nos están marcando una pauta del momento que pasa el fútbol actual, de desbordarse en ataque y defensa, de tener criterio en la conducción, de poder colaborar en la marca pero también llegar al gol", subrayó el analista de FOX Sports.

"Ya que hablamos de jugadores modernos, yo soy un enamorado del fútbol de Arturo Vidal", sentencia el periodista trasandino, antes de recordar lo hecho por el hombre formado en Colo Colo en la última Copa América.

"Creo que en el partido de cuartos de final que Chile le gana a Colombia, ganaron por los dos interiores que tiene. Chile ese día jugó con Charles Aránguiz y con Arturo Vidal de interiores, mano a mano contra Matheus Uribe y Juan Cuadrado, en una posición que Cuadrado no entiende mucho, de jugar como interior", recuerda Buscalia.

Juanjo Buscalia recuerda especialmente el partido que hizo Arturo Vidal ante Colombia por la selección chilena en Copa América. Foto: Agencia Uno

"Y ahí te demostró en el fútbol moderno el valor de un jugador como Arturo Vidal. Que entiende perfectamente lo que debe hacer, que se desdobla entre ataque y defensa, son los famosos jugadores box-to-box que tanto se ponderan en el fútbol inglés", subraya.

"Tengo la suerte de haber visto un partido de Arturo Vidal, uno más de los que ha tenido con la camiseta de la Juventus, pero lo vi en la cancha. Me invitaron por adidas a hacer unas entrevistas en Turín y estaba Arturo Vidal, jugando un partido contra el Parma", destaca.

Fue la ocasión en que comenzó a maravillarse con el Rey Arturo. "¡Y lo que jugaba Vidal! Un tipo que manejaba, sin ser un superdotado, no es Messi; es un tipo que por inteligencia, por criterio de juego, por despliegue físico, termina imponiéndose", asegura.

"Y me parece que el fútbol moderno pasa mucho por ahí. Si tienes buena técnica es mejor, pero entender el juego, me parece que sigue siendo un elemento que destaca a los futbolistas y que no se consigue tan fácil", completa Buscalia.