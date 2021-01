Rubén Sosa pide más minutos para Alexis y define particularmente a Arturo Vidal: “Tiene algo parecido a la garra charrúa”

Una voz más que autorizada para hablar del Inter de Milán es el recordado delantero uruguayo Rubén Sosa, también conocido como el Principito, quien vistió esos colores entre 1992-95 y conquistó la gloria al levantar el título de la Copa de la UEFA (1993-94).

Por lo mismo, el recordado artillero uruguayo conversó con La Redgoleta de RedGol sobre esta nueva versión del clásico della madonnina entre el Inter y AC Milan, por los cuartos de final de la Copa Italia, y cómo será la participación de los chilenos en este difícil compromiso.

“Ambos clubes tienen buenos equipos. Va a ser un partido muy complicado, para el Inter será importante, por todo lo que es un clásico, pero deben tener cuidado con el AC Milan, que viene realizando las cosas muy bien”, partió comentando.

Al ser consultado por el rendimiento de Arturo Vidal, expresó que “ya lo conocemos todo, es un jugador clase A. Marcó en un clásico importante que es el Inter-Juventus, incluso es el doble de importante que el Inter-AC Milan, para que veas la magnitud”.

“Es un jugador consagrado, ha jugado en muchos equipos y no le pidan más de lo que pueda dar. Él sabe su límite, es muy inteligente, se entrena el doble y en los partidos más difíciles pide el balón. Tiene algo parecido a la garra charrúa, no afloja, quiere ganarle al mejor. Tiene un estilo parecido a los futbolistas uruguayo”, agregó.

Y sobre las comparaciones que existen entre su paso por la Vecchia Signora y en el Inter, mencionó que “son momentos de la vida distintos. Él ha pasado por varios equipos y ha madurado. Yo lo veo que le cuesta al principio, pero se ve que es un profesional, que se entrena el doble. No es un goleador, pero es un centrocampista que tiene tiro, que manda, pero no digamos que es mejor o peor ahora de cuando jugaba en Juventus. Son momentos, son cosas de cómo se siente en el equipo”.

El volante viene de ser titular en el empate sin goles ante Udinese por la Serie A. (FOTO: Getty)

Pero eso no es todo, porque también tuvo comentarios sobre Alexis Sánchez: “Deja gusto a poco, porque no tiene minutos. Lo he conocido el año pasado, cuando fui a Milano, y compartimos en el hotel. Es un delantero muy bueno, de selección, un chico que ha marcado goles, pero no le han dado mucha oportunidad. Lo meten a los 80, 85 o 90 y se le ha visto bien. Tuvo un par de lesiones que lo han apartado del equipo, pero estoy seguro que si está bien físicamente debería jugar 20, 35 minutos, porque marca la diferencia”.

Antonio Conte

Además, aprovechó la oportunidad cuestionar al técnico italiano, ya que su estilo no se ajusta a un equipo como el Inter de Milán, elenco que debe tener un juego más ofensivo y estar posicionado siempre en área rival.

"No arriesga mucho, no le da la importancia de lo que es el Inter de Milán. El entrenador no confía mucho en los sudamericanos. Juegan bien, tocan harto, pero es el Inter. Deben ir a buscar el partido, en ocasiones van perdiendo, pero no salen a buscar el resultado. Antes el Inter era atacar y si te hacían en gol, seguía atacando. Los laterales eran ofensivos”, dijo.

El delantero asoma como titular ante AC Milan. (FOTO: Getty)

“Lo que he sentido de los sudamericanos en el Inter, el entrenador no los ha disfrutado, han entrado poco, el Inter necesita del fútbol sudamericano: han pasado argentinos, uruguayos, chilenos y siempre han dejado la vara muy alta. Y es el momento de que Inter pueda ganar el título. Jugar en ese club es lo más lindo que hay”, complementó.

Finalmente, tuvo algunos elogios para Zlatan Ibrahimovic: “Es un ejemplo de un profesional, por la edad que tiene, y está vigente. Uno ve los últimos partidos del Milan y sigue marcando. Es un ejemplo de futbolista, es muy difícil de marcarlo. Yo lo veía rematar, tenía un pie 45 y le pegaba fuertísimo”, sentenció.