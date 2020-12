Arturo advierte a la Serie A: "Falta el verdadero Vidal, en Italia saben cómo soy"

La temporada 2020 se acabó para el Inter de Milán. El triunfo del conjunto lombardo ante el Hellas Verona por 2-1 fue el último encuentro de este año, uno en el que sufrieron duros golpes pero los tiene dando la pelea en la Serie A.

El equipo de Antonio Conte ha tenido un repunte en su nivel en comparación con la campaña pasada y en ello ha tenido mucha responsabilidad Arturo Vidal. El King se transformó en una pieza clave en el mediocampo neroazzurri y afirmó una zona que hizo agua mucho tiempo.

Este sábado el volante de la Roja conversó con Sky Sports y realizó un sincero balance de lo que ha sido su temporada. "Llevo aquí 3-4 meses y volví a trabajar mucho con el entrenador, como cuando estaba en la Juve. Lo había olvidado en Bayern y Barcelona, me encantaba volver y entrenar como lo estoy haciendo".

Arturo Vidal aseguró que el Inter todavía no ha visto su mejor versión. Foto: Getty Images

Pero ahí Vidal abrió su corazón y confesó su mayor pena de esta campaña: la eliminación en Champions League. "Mi sueño es ganar la Liga de Campeones. Es difícil, este es un proyecto nuevo, hay jugadores jóvenes que tienen hambre de ganar algo. Estoy muy triste de estar fuera, pero tenemos dos metas a las que apuntar, debemos hacerlo lo mejor posible".

Sin miedo a hablar

Una de las mayores críticas a Vidal este año ha sido su boca. El chileno, cuando estaba en Barcelona, aseguró estar en el mejor equipo del mundo y se comió una boleta de 8-2. Algo que también pasó con el Inter, donde calentó el partido con el Real Madrid y también cayó.

Es por ello que sobre el Scudetto casi no se ha dicho nada, aunque para el King no es temor. "No tengo miedo de decirlo, he ganado mucho, incluidos campeonatos tanto aquí como en Alemania y en España y siento que ese es mi objetivo. Pero tenemos que trabajar todos los días, pensar partido a partido, luego veremos si estamos listos para ganar el título".

"Falta el verdadero Vidal"

Vidal también se dio el tiempo de analizar su presente, en comparación a otras temporadas. Ante esto, señaló que "con la Juventus jugaba más tarde, tenía más posibilidades de marcar. El Inter juega de manera diferente, no tuve muchas oportunidades de marcar pero poco a poco iré llegando a mi posición clásica".

Fue ahí que el King sacó las garras y, fiel a su estilo, dejó una advertencia a la Serie A. "Hasta ahora he hecho lo que quiere el técnico: ayudar al equipo, hacerlo madurar. Falta el verdadero Vidal, en Italia saben cómo soy". Pero eso no fue todo, ya que recalcó que sigue con la misma hambre de siempre. "De lo contrario me hubiera quedado en Chile de vacaciones o junto al mar".

Finalmente Vidal dejó sus deseos para el año que viene. "En 2021 sería feliz si... ¡gano! Quiero ganar y dar lo mejor de mí. Sacar al verdadero Vidal y luego quiero que mis hijos sean felices". ¿Y el mohicano se queda? "Sí, eso siempre".