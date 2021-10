La selección chilena se prepara con todo de cara a la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Martín Lasarte enfrenta a Perú este jueves abriendo la disputa por los nueve puntos más importantes del último tiempo.

Pero el técnico de la Roja no la tendrá fácil en su visita a Lima, ya que además del complejo presente que vive al mando del equipo, con apenas un triunfo en 10 partidos, se suman las bajas que tendrá para dicho compromiso.

La más importante de ellas será Arturo Vidal, quien quedó descartado para el encuentro por acumulación de amarillas. El volante del Inter de Milán no estará presente y en el cuerpo técnico decidieron que no viaje a Perú para que descanse en nuestro país, algo que no todos aprueban.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó la ausencia del King y criticó que no acompañe al resto del plantel. "No quiere ir. No quiso. Lo dijimos el sábado pasado, no quería ir a Lima y prefería entrenar en Santiago".

Tras ello, el periodista lanzó duros dardos contra el volante, asegurando que no se quedará tranquilo en la concentración y hasta podría romper la burbuja sanitaria. "¡Qué se va a quedar concentrado! En Cuiabá no se concentraba y lo va a hacer acá. Vidal es como es. Si lo dejas solo, se va a ir de mambo y es parte del pack".

Eso sí y ya en un tono más irónico, Guarello recalcó que "después llegará, se pega una ducha con agua helada y como es superdotado físicamente, estará. Va a ir a las carreras de caballo, se juntará con los amigos, se perderá en la noche y estará el domingo".

Más allá de las duras declaraciones del periodista, lo cierto es que el plantel de la Roja está en una burbuja sanitaria a la que la Seremi le ha puesto mucho ojo. Con ello se aseguran que los jugadores no tengan contacto con personas ajenas y que pongan en riesgo su lugar en el equipo.

