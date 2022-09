Luego de que Athletico Paranaense eliminara a Palmeiras, la Copa Libertadores 2022 espera a su segundo finalista. Este miércoles desde las 20:30 horas, el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar choca con Vélez Sarsfield por la vuelta de las semifinales del torneo continental.

El Mengao tuvo una presentación gloriosa en la ida, imponiéndose con un categórico 0-4 en Argentina que les deja casi asegurada la clasificación. Sin embargo, todavían quedan 90' minutos por delante en los que cualquier cosa puede pasar.

Dorival Júnior tiene claro que esta es la gran oportunidad para que el Flamengo despegue después de un duro inicio de temporada. La Copa Libertadores 2022 es el escenario ideal para que el equipo lleno de estrellas pueda demostrar que no es casualidad la calidad que tiene en su plantel.

El técnico tendrá que mover las piezas al no poder contar con David Luiz y Léo Pereira, ambos fuera por acumulación de tarjetas amarillas, además de las ausencias de Gabigol y Thiago Maia, que estaban al borde de ser suspendidos.

Pero esta situación beneficia a uno de los chilenos. Arturo Vidal está en la formación y será titular esta noche en el estadio Maracaná para buscar el resultado que le permita al Flamengo decir presente en la final.

El King disputará el encuentro desde el primer minuto y, tras sus buenas actuaciones en partidos anteriores, espera convencer a Dorival Júnior para no moverse más del once estelar. Aunque la tarea no será sencilla, ya que la competencia está al rojo vivo en la interna.

Erick Pulgar es uno de los jugadores que estará esperando por su momento en el banquillo de suplentes. El Faro ya ha sumado minutos y se estrenó como titular, dejando buenas sensaciones y que de seguro lo llevarán a estar esta noche dentro del terreno de juego.

El Mengao saldrá con una formación con varias novedades y que estará compuesta por Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo, Filipe Luís; João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Everton Cebolinha y Pedro.

Flamengo no quiere dejar pasar la gran chance que tiene para ir a la final de la Copa Libertadores 2022. Con una ventaja de cuatro goles, parecería que tiene todo listo, pero no pueden confiarse en una instancia como esta.

