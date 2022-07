La llegada de Arturo Vidal a Flamengo causó un tremendo impacto en el fútbol de Brasil, que lo espera con los brazos abiertos al ser uno de los fichajes estelares pero hay algunas voces que no se mostraron tan satisfechas.

Arturo Vidal ya está en Flamengo con su fichaje siendo una realidad, convirtiéndose en uno de los refuerzos estelares que tendrá esta temporada del Brasileirao y el recibimiento que tuvo fue digno de un futbolista de su gran recorrido tanto con la selección chilena como con los grandes clubes de Europa por los que pasó.

Sin embargo, esa mirada positiva a este movimiento en el mercado no es unánime y un exjugador de la Canarinha se expresó en contra de la incoporación del King. "No estoy de acuerdo con que Flamengo sea un gigante mundial. Arturo Vidal vino porque quiere disfrutar de la vida en la playa", afirmó en el podcast Reis da Resenha.

El futbolista, quien tuvo un paso fugaz por Real Madrid de 2005 a 2007 sobre el que posteriormente confesó sus problemas de disciplina al punto de llegar borracho a entrenamientos, señaló que el último equipo de su carrera es de más peso que el Mengao. "Sivasspor es más conocido en Europa que Flamengo", indicó.

El ya retirado jugador siguió con el ataque e incluso duda que el mediocampista de la Roja realmente sea fanático del club rojinegro. "Se habla mucho que tenía otros mercados, pero ¿por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué fue a Flamengo? ¿Crees que fue por amor? ¡Estás de broma!", puntualizó.

Cicinho, surgido de Sao Paulo, está convencido que el ciclo del King por el cuadro brasileño no será demasiado positivo. "Vidal es un excelente jugador, pero no ganará en Flamengo. Río de Janeiro, el tipo ya estaba rompiendo todo, publicó un video bailando... un tipo que está llegando al final de su carrera. En mi opinión, no tendrá éxito".