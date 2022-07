El histórico jugador brasileño Denilson se refirió a la llegada del King al Mengão y no tuvo problemas para llenarlo de elogios. A diferencia de Cicinho, el campeón del Mundial 2002 con la Verdeamarelha destacó que el chieno "es un personaje fuera del campo que la gente quiere mucho".

Denílson no pesca a Cicinho y pone todas sus fichas a que Arturo Vidal triunfará en Flamengo: "Le pone muchas ganas en la cancha"

Nadie ha quedado indiferente a la llegada de Arturo Vidal al Flamengo en este mercado de fichajes, un movimiento que, aunque cueste creerlo, tiene sus detractores. Uno de ellos fue Cicinho, que ya ha enviado dos mensajes mala leche al chileno, quien respondió la primera vez, pero ahora contó con la férrea defensa de Denílson.

El ex Real Madrid señaló que no cree que Vidal vaya a tener éxito con la camiseta del Mengão y que llegó hasta tierras cariocas para disfrutar de la playa, algo en lo que no coincide el también exfutbolista brasileño, quien dialogó con Bolavip Chile desde Estados Unidos para hablar al respecto.

Y es que el campeón del Mundial de Corea y Japón 2002 con la Verdeamarelha es sincero y reconoce que, a diferencia de su compatriota, le gusta el arribo del emblemático mediocampista de la generación dorada de la selección chilena al balompié de su país, y desde ya le pone todas sus fichas.

Así, el ex Real Betis apuntó de entrada que "me parece muy bien para él y también para Flamengo. Arturo Vidal es un jugador que le pone muchas ganas dentro del campo, es un personaje fuera que la gente quiere mucho".

Tras eso, Denílson detalla que "en Brasil se ha demostrado el cariño que le tienen, y él dio muchas entrevistas diciendo que quería jugar en Flamengo, las ganas que tenía, para él es un sueño hecho realidad y de mi parte desearle suerte".

Cabe recordar que en la temporada 1998-99 Denílson llegó desde São Paulo al Real Betis convirtiéndose en el fichaje más caro del mundo hasta aquel entonces, pero no tuvo suerte y terminó siendo considerado una de las promesas fallidas más grandes. Y también dejó en claro que como comentarista será objetivo con el chileno.

"Estaré ahí viendo de cerca, analizando si va a jugar bien o mal, pero por la experiencia que tienen en el mundo del fútbol le va a ir bien en el Flamengo", concluyó.