Ernesto Valverde y gol anulado por offside de Vidal: “El fuera de juego no parecía, no se veía bien”

Ernesto Valverde, técnico de FC Barcelona, enfrentó los micrófonos tras la dura caída de sus dirigidos por 2-3 ante Atlético de Madrid, elenco que logró revertir el marcador en los minutos finales y que sacó pasajes para la final de la Supercopa de España ante Real Madrid.

En ese sentido, se refirió al VAR, pues la tecnología anuló dos goles del equipo catalán en la etapa de complemento y que, en uno de ellos, estuvo involucrado directamente Arturo Vidal, a quien acusaron de estar offside en la asistencia de él a Gerard Piqué.

"Al estar las imágenes por el VAR al final cada uno mira para sí mismo. En el fuera de juego de Arturo en el gol anulado no parecía, es que no se veía bien. Te dicen que era por un milímetro o dos, pues será así", dijo.

Agregó que "es muy difícil que dos jugadores estén en una línea perfecta, no se ve como la tele. El VAR está ahí y para esto está".

Sobre el partido mencionó que “fue intenso, hemos dominado el juego, ocasiones en la primera para ponernos con ventaja, no ha sido así, goles sorprendentes que nos han metido. Parecía que teníamos el partido controlado, pero al final nos han dado la vuelta".

Sobre los goles que recibió el equipo catalán por error de ellos mismo, mencionó que "los goles han venido en situaciones aisladas, el primero al sacar de centro y los otros dos cuando teníamos el partido controlado. Todos los goles son errores, lo que buscamos con lo goles es el error. Asumimos todo eso”.

Finalmente, se refirió a las pifias que recibió en el inicio de partido. "¿Los abucheos? No tengo ni idea, no me he percatado", sentenció.