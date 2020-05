El lapidario informe que pudo cambiar la historia: “Arturo Vidal no respetaba los protocolos para Colo Colo”

Arturo Vidal tuvo una desordenada, pero efectiva carrera en sus inicios en Colo Colo. El King se transformó en uno de los regalones de Claudio Borghi, quien le dio la confianza en el primer equipo.

Años después, el Bichi reveló a Después Te Explico de Redgol, un informe que era lapidario con la estadía del oriundo de San Joaquín en Macul y que pudo cambiar la historia. Pedía la salida de Arturo Vidal.

“No era que no estaba preparado para la alta competencia. Lo tengo yo, en mi casa, el informe decía algo así: ‘el jugador no respetaba los protocolos de jugadores que se podían mantener en el tiempo en Colo Colo. No era seguro que el pudiese seguir en el club’”, comenzó.

Claudio Borghi junto a Arturo Vidal en Colo Colo

Sin embargo, el Bichi desestimó ese informe rápidamente. “Vi ese informe y por ningún motivo. Estás locos. Yo no cacho mucho de eso, pero ese hueón juega bien”, expresó rotundamente.

Para finalizar agregó que hubo un distanciamiento con ese trabajador de Colo Colo. “Distanciamiento más que pelea (con trabajador de Colo Colo). Desgraciadamente para muchos me pongo la camiseta, lo mejor no es solamente lo que solo veo yo, sino lo que ve la gran mayoría”, sentenció.