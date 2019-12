Diario Sport anuncia que Inter de Milán tiene definida la fórmula para quedarse con Arturo Vidal

Llega fin de año y uno de los grandes problemas que debe lidiar Barcelona es el posible traspaso de Arturo Vidal al Inter de Milán.

El propio agente del chileno, Fernando Felicevich se encuentra en la ciudad española para definir el futuro de su representado y en ese contexto el diario Sport asegura que el Inter ya tiene definido qué hará.

"El Inter de Milán lleva tiempo interesado en Arturo Vidal, pero aún no tiene clara la fórmula para afrontar el fichaje del chileno. Sin embargo esto no durará mucho, ya que antes de que termine el año los italianos darán su respuesta definitiva al conjunto azulgrana. No van a ser unas negociaciones fáciles, y veremos por cual de las dos variables que a día de hoy son posibles optan los 'nerazzurri'", informa el tabloide.

Según el medio catalán el Barca quiere 25 millones de euros limpios, pero el Inter apuesta a otra figura: el préstamo.

Sport publica que "la oferta por la que, sin duda, optarían los de Conte es una cesión con opción de compra obligatoria una vez termine la temporada, que oscilaría en una cifra muy similar a la anteriormente mencionada".