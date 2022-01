Danilo Díaz preocupado por la posibilidad de sumar bajas en la selección chilena frente a Argentina y Bolivia: "Ojalá Ben Brereton no salga de la casa"

Empezó el 2022 y enero va en marcha con los ojos puestos en el jueves 27: la selección chilena recibirá a Argentina en Calama por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Qatar y el martes 1 de febrero será visita ante Bolivia.

Tras los duelos mencionados, a la Roja le restará sólo enfrentar a Brasil y Uruguay y la suerte de Chile podría bien quedar definida ante la Albiceleste y los altiplánicos.

Por la relevancia de los próximos encuentros es de vital importancia lo que pase con los jugadores de la Roja de aquí en adelante y las lesiones no son los únicos obstáculos a enfrentar pensando en los duelos contra Argentina y Bolivia. El alza en los casos por coronavirus en todo el mundo también es una situación de cuidado.

Muy preocupado, Danilo Díaz manifestó en Radio ADN que “ojalá que Ben (Brereton) no salga de la casa. (…) Es un jugador distinto. Y ya se te cayó Aránguiz, no tienes a Vidal suspendido, Pulgar viene a media máquina. ¿Los arqueros no están compitiendo? Claro, y ya lo sentiste contra Ecuador”.

Por otro lado, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2009 abordó el presente de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Internazionale Milano. Díaz cree y recomienda a Simone Inzaghi cerrarles puertas y ventanas a los chilenos.

“Por ahora Sánchez sigue en el Inter. Ahora, yo creo que Inzaghi no quiere que se vaya, porque él está pensando en el bicampeonato del scudetto y en la Champions. Con Dzeko, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Alexis, la pelea con esos cuatro. Y también le conviene tener a Vidal, si al final los equipos europeos que pelean los títulos en las ligas locales y tienen que enfrentar desde octavos en Champions necesitan el plantel largo”, sentenció Danilo Díaz.