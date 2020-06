Chef personal de Arturo Vidal: "Come mucho charquicán y cazuelas. Físicamente es una máquina, de otro planeta"

María Isabel Carbone tiene 29 años y es la cocinera profesional de Arturo Vidal en España. La oriunda de Puente Alto, mandó currículum hace casi dos años para un trabajo en el extranjero y la sorpresa fue doble.

“Al inicio no sabía para quién era. Mandé currículum por si salía, pero uno sabe que el pituto gana. Al tiempo me avisan que de 30 postulantes, yo quedé. Me tuve que embarcar altiro a Alemania (2018). La verdad, ni conocía a Arturo”, dijo Carbone a La Cuarta.

La chef personal del Rey Arturo agrega que “pude especializarme en gastronomía en tercero y cuarto medio del colegio. Eso sí, para pagarlo tuve que lavar autos, ser reponedora y vender zapatillas. Después estudié en el IPEChile (donde hizo clases) y tuve pegas en el Hotel Intercontinental y el Estadio Español. Eso, hasta que me llegó una oferta por correo para trabajar en el extranjero”.

-Siguió complementando: “el primer día no conocía a nadie y me perdí en el aeropuerto, con todos hablando alemán… Arturo fue muy amable conmigo, es muy sencillo, nada que ver lo que dicen en la prensa cuando lo critican. No se calienta, en la casa siempre anda feliz, verlo enojado es muy raro. Es muy bueno en lo profesional, muy humano y buena persona con los que vivimos con él”.

Por último revela los secretos gastronómicos de la casa de Vidal, revelando que el Rey Arturo come muchos platos criollos y el pimentón es el invitado de piedra.

María Isabel Carbone, la responsable de la cocina de Vidal.

“Le encantan las pastas y come mucha comida chilena, charquicán y cazuelas. El único pero es el pimentón, pero se lo ponemos igual en la comida y no se da cuenta (risas). Le damos todo lo que requiere su trabajo, él se cuida mucho, físicamente es una máquina, de otro planeta. Le quedan mínimo cinco años a gran nivel, siempre bate récords el hombre”, sentenció.