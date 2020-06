Arturo Vidal y su paso al Internazionale: "Gané muchas cosas para ser una moneda de cambio"

En entrevista concedida al Periódico de Catalunya, Arturo Vidal dejó en claro que puede partir al Inter de Milán donde Antonio Conte lo espera con los brazos abierto, pero no como una moneda de cambio.

"Gané muchas cosas para ser eso ahora", confesó de entrada el King ante la pregunta si saldría del Barcelona como parte de pago de Lautaro Martínez.

"Con Conte tengo una relación; sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. Es lo que quiero aquí. Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo jugar todos los partidos, pero sí esos que son claves, los que ayudan a ganar títulos", aseguró Vidal dejando en claro que le seduce ir al Inter.

Arturo Vidal celebra junto a Antoine Griezmann (Getty Images)

El King agregó que "hay jugadores que se nombran mucho, con talento, pero hay partidos más complicados de jugar porque entran muchos sentimientos".

El volante que hoy marcó un gol ante el Mallorca reiteró qué busca en un equipo.

"Quiero sentirme importante. Y si no.... Si no uno tiene que mirar por su carrera", cerró.