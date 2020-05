Arturo Vidal y regreso a los entrenamientos en España: "Estamos lejos de la normalidad"

Después de semanas en aislamiento por la situación del coronavirus, La Liga de España poco a poco comienza a volver a su ritmo habitual. Esta semana, el Barcelona regresó a los entrenamiento y tuvo a Arturo Vidal como protagonista.

El King fue uno de los primeros en realizarse los exámenes del Covid-19 para ponerse a trabajar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En conversación con El Mercurio, el volante blaugrana contó lo que han sido estas primeras semanas de vuelta en las canchas.

"Es un paso volver al centro de entrenamientos. Salir de casa y pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad, porque aún no hay trabajos en equipo y el entrenamiento tiene muchos cuidados para evitar contagio", comenzó explicando.

Vidal enfatizó en que "ha sido más complejo entrenar desde casa, pero todos debemos asumir que es una situación especial y, por ahora, hay que tomar las medidas y restricciones que tocan".

Sobre su sentir con el encierro, el volante no escondió sus ganas de volver a salir, pero entiende el contexto dado lo terrible de la pandemia en dicho país. "Acá en España la situación ha sido durísima, con muchas muertes y lo menos que podemos hacer es cuidarnos y dar el ejemplo. Me gustaría que no hubiese distanciamiento social, pero más me gustaría que todos estén sanos. Es responsabilidad de todos sumar".

Finalmente, Vidal se refirió al retorno de las clasificatorias, las que aún no tienen una fecha definida pero todo parece indicar que será en septiembre. "Va a ser difícil para todos. Todas las selecciones llevarán mucho tiempo sin juntarse. Nosotros somos un equipo maduro, muchos llevamos más de 10 años jugando juntos y eso facilita la conexión cada vez que nos toca juntarnos. Pero lo primero es que pase esta crisis".