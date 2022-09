Arturo Vidal tiene revolucionado al fútbol mexicano tras aparecer en las redes sociales con la camiseta del América. El King ya había tenido coqueteos con el club azteca en el pasado y ahora el jugador de la selección chilena sale con un nuevo guiño para Las Águilas.

Pero la historia es más sabrosa: la camiseta 10 del América que pertenece ahora al Rey Arturo fue obsequiada por su compañero de la selección chilena, Diego Valdés, mediocampista de Las Águilas, durante la gira de la Roja a Europa para jugar los amistosos ante Marruecos y Qatar.

“Muchas gracias, hermanito Diego Valdés, por tu lindo regalo. Síguela rompiendo, crack”, manifestó Arturo Vidal en Instagram junto a la foto del intercambio de camisetas, con Valdés llevándose la 32 del Flamengo.

Cabe recordar que antes de volver a Sudamérica, Vidal había manifestado a ESPN Chile en 2021 que “cuando vuelva me gustaría jugar en Flamengo, en Colo Colo, están conmigo siempre y los sigo mucho, Boca Juniors también lo sigo mucho porque me gusta como juegan, la gente es muy apasionada. El América de México me encanta también, esos son mis equipos, ojalá algún día se me de jugar en alguno”.

Y también es cierto que la llegada de Arturo Vidal a Flamengo tuvo sus primeros antecedentes con el King apareciendo en redes sociales con la camiseta del rubronegro. Así las cosas, en América bien se pueden ilusionar.

Con 35 años cumplidos en mayo, Arturo Vidal fichó como refuerzo de Flamengo en julio pasado proveniente desde el Internazionale Milano, con contrato en los brasileños hasta el 31 de diciembre de 2023.