Arturo Vidal le manda un potente mensaje a los chaqueteros: "En Chile me quieren mucho, es muy diferente a lo que se ve en Twitter e Instagram"

En las últimas semanas Arturo Vidal se ha visto envuelto en una polémica que él no creó, sino que lo hicieron los trolls de redes sociales, que cada que pueden buscan algo para molestar al King en sus cuentas oficiales.

Al volante de Barcelona lo molestaban por "no ser del pueblo" y olvidar sus orígenes, situación que tuvo que salir a aclarar el propio seleccionado nacional.

Pero ahora lo hizo de nuevo, y en otro marco, porque habló con El Periódico de Cataluña, donde señaló que lo que se ve en las redes sociales es muy diferente a lo que pasa cuando él está en Chile.

"¿Mi relación con Chile? Uff...!!! Cuando estoy allí es una relación genial. Donde voy la gente me admira mucho, por cómo soy y porque me ven realmente que soy humilde. Saben que vengo de uno de los barrios más pobres y así me lo hacen sentir", señaló de entrada Vidal.

"No es como cuando uno ve las cosas de Internet y las redes sociales donde la gente te maltrata mucho y comenta cosas que, realmente, no son la realidad. La realidad es cuando estoy en mi país y pisas la calle o paseas por la plaza y te saludan con cariño. Eso es muy diferente a lo que se ve en Twitter, Instagram...", agregó el formado en Colo Colo.

Los trolls del "rival de Colo Colo"

Arturo Vidal quiso profundizar en el tema, señalando que quienes lo molestan son hinchas de Universidad de Chile o "contrarios a Colo Colo" como explicó en la prensa catalana.

Arturo Vidal viendo un partido de Rodelindo Román - AgenciaUno

"Aunque últimamente he tenido algún problema porque siempre hay tres o cuatro del equipo contrario del Colo Colo, donde yo salí en Chile, que te empiezan a hacer Instagrams falsos y dicen miles de cosas. Te molestan un poco, pero luego lo dejas de lado y piensas en positivo. Creo que Chile me tiene mucho cariño y admira mucho todo lo que hice en mi carrera", indicó.

El mediocampista, además, recordó que creció en una de las comunas con más problemas en el país, como San Joaquín, haciendo hincapié en que siempre estará con el pueblo.

"Vengo de uno de los barrios más pobres de Santiago de Chile. Vengo de un barrio donde el día a día era pelear o esperar que tu madre trajera lo que pudiera cuando venía de la calle. Todo eso lo tengo siempre en mente y lo pongo por delante de todo. No olvido nunca de donde. Yyo que soy de barrio he cometido varios errores, pero nunca he cambiado mi forma de ser", contó.

Arturo Vidal otra vez tuvo que alzar la voz para aclarar algunos temas que los trolls no quieren entender.