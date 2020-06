Arturo Vidal analiza el "clásico" entre Lionel Messi y Gary Medel: "Se dan duro"

Uno de los fuertes cruces que se han dado en los últimos partidos de la selección chilena es de Gary Medel con Lionel Messi, porque el Pitbull no se deja picar por la Pulga.

Arturo Vidal conoce de cerca a los dos, y recuerda los choques que han tenido en el último tiempo, señalando que el chileno se esfuerza para marcar al "mejor de todos".

"No he visto en la cancha uno mejor que Leo y no creo que aparezca otro. Se dan duro con Gary cuando juegan. Todos quieren marcar al mejor del mundo, dar el máximo. Gary es un ganador, siempre deja todo por la Selección o por la camiseta que defienda y demuestra toda su calidad, son muy duros esos choques", dijo Vidal a ESPN Radio.