Arturo Vidal abre su corazón y revela un gran secreto: "El ADN Barça me ha complicado un poco"

Arturo Vidal vive días claves en España, porque FC Barcelona lucha palmo a palmo por el título con Real Madrid, pero el King fue más allá y recordó lo mucho que le costó adaptarse al elenco catalán.

El Rey ha sufrido por el famoso "ADN Barça", ese que dice que los jugadores deben ser elegantes y de gran pie, carácteristicas que no son las más destacadas del volante chileno.

"Siempre he dicho que quiero sentirme importante, que no es lo mismo que ser importante. En otros equipos la forma de los entrenadores era distinta, acá me ha tocado dos DT distintos, que tienen otro fútbol, como dicen ‘el ADN Barca’ y eso me ha complicado un poco. Pero dejo la vida en la cancha y espero que eso se note. Uno necesita la confianza del entrenador para sentirse importante y espero eso", dijo el nacional a ESPN Radio.