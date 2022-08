Arturo Vidal no se olvida de Real Madrid y repasa a sus hinchas: "Por eso me tienen tanta mala"

Arturo Vidal está disfrutando de sus primeras semana en el Flamengo y ha hablado de todo. El King está cumpliendo uno de los sueños más importantes de su carrera en el Mengao, lo que lo ha hecho repasar distintos recuerdos. Entre ellos, su golazo al Real Madrid con la camiseta del Barcelona.

Pero no solo a su la aventura en Europa le ha dedicado minutos. Este miércoles en conversación con Fla TV, el volante chileno revivió sus inicios en el profesionalismo, cuando vestía los colores de Colo Colo en el fútbol chileno.

"Como todo futbolista al principio, muy complicado, difícil porque había otros jugadores, pero con trabajo, esfuerzo y sacrificio se me dieron las cosas para saltar a Europa muy joven. Pasé por una generación sub 20 con la que salimos terceros del mundo y de ahí en adelante a trabajar nomás", dijo.

En esos años, Arturo Vidal compartió camarín con Gonzalo Fierro, quien más tarde llegaría al Flamengo. Consultado por si había tenido contacto con el otrora Joven Pistolero, aseguró que "poco, pero he hablado con Rafinha, con Mauricio Isla, con Renato a veces hablamos, pero siempre he estado pendiente del club, la gente y los partidos".

En esa misma línea, el King enfatizó en su amistad con la figura brasileña. "Con Rafinha somos como hermanos, vivimos tres años en Múnich y fuimos muy felices. Ganamos títulos allá, pero siempre hablamos de Flamengo. Él lo pudo lograr y yo espero cumplir mi sueño de ganar aquí".

Arturo Vidal le toca la oreja al Real Madrid y sus hinchas

Arturo Vidal tuvo una descatada carrera por Europa, donde vistió las camisetas más importantes del mundo. Juventus, Bayern Múnich y Barcelona fueron parte de la aventura del King por esas tierras, en las que cosechó títulos hasta el cansancio.

"Sería injusto decir un lugar, he tenido una carrera muy linda. He estado en los mejores equipos del mundo, en grupos lindos y con los mejores jugadores del mundo. Me ha tocado la suerte y me he preparado para estar en medio de ellos", recalcó el bicampeón de América.

En el Barcelona, Arturo Vidal forjó una cercana amistad con Lionel Messi, con quien todavía conversa de vez en cuando. "Aún seguimos en contacto. Leo es una persona muy tranquila, concentrada en lo que es el fútbol, piensa mucho Tiene una calidad difícil de explicar, pero he tenido otros compañeros fuertes como Ribéry, Robben, Lewandowski. Sería injusto nombrar unos".

Y fue justamente en los Culés donde se convirtió en enemigo del Real Madrid. El volante tiene a los Merengues como grandes rivales y se dio el gusto de marcarles un gol en el clásico de octubre de 2018. Ese tanto, para el King, todavía duele. "Yo no lo olvidaré. Por eso me tienen tanta mala los del Real Madrid. Es uno de mis goles favoritos", sentenció.

Arturo Vidal suma un nuevo capítulo en su carrera con la camiseta del Flamengo y quiere seguir ganando títulos en Sudamérica. El chileno busca estirar su palmarés para así no dejar dudas de que es el jugador más importante en la historia de nuestro país.