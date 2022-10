Flamengo enfrenta a Corinthians en la gran final de la Copa do Brasil. Arturo Vidal quiere su primera alegría con el Mengao en un mes clave y con mucho en juego.

A cumplir el sueño: Arturo Vidal va por su primer título con la camiseta del Flamengo en la Copa do Brasil

El Flamengo entra en un mes clave para cerrar la temporada de la mejor manera posible. Este miércoles el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar visita al Corinthians en la ida de la gran final de la Copa do Brasil 2022.

El Mengao ya no tiene margen de error y comienza a buscar asegurar dos de los títulos que tiene chances de levantar. La primera cita será esta semana, en un duelo donde esperan dar el primer golpe y así quedar a un paso de la gloria.

El partido de este miércoles ante el Corinthians marca un momento especial también para Arturo Vidal. Durante meses el King le expresó su amor al Flamengo en redes sociales desde Europa, con un coqueteo que recién este año se concretó.

Cuando aterrizó como nuevo refuerzo del Mengao, el volante chileno dejó claro que no venía a retirarse a Sudamérica y quería competir. Dentro de la cancha lo ha demostrado con un nivel por sobre la media, pero con su equipo lejos del liderato del Brasileirao, debía enfocarse en las otras competencias.

La clasificación a la final de la Copa Libertadores se concretó, pero en el plano local también quieren ser protagonistas. Es así como dejaron en el camino al Sao Paulo para lograr entrar en la definición, la que tendrá su inicio este miércoles.

Arturo Vidal fue titular este fin de semana en el Brasileirao y se espera que para el duelo por la Copa do Brasil vaya a la banca. De hecho, se espera que el equipo que vea acción sea el que ha arrastrado el peso de la temporada, pero todavía queda una práctica para ganarse un lugar.

¿Qué pasa con Erick Pulgar en la Copa do Brasil?

Con el Flamengo en la gran final de la Copa do Brasil, muchos hinchas se preguntan qué es lo que pasa con Erick Pulgar. El Faro no ha sumado minutos en el torneo y desde la gira por Europa con la Roja que se mantiene lesionado.

Pero en este certamen en particular, la historia es más simple que el rendimiento o su estado físico. El volante no está inscrito al haber sido uno de los últimos jugadores que llegó, por lo que no estará disponible ni en sus mejores condiciones.

Flamengo y Arturo Vidal quieren golpear primero para así quedar más cerca de levantar la Copa do Brasil. El King quiere sumar una corona más en su carrera y así seguir firme como el chileno más ganador de la historia.

