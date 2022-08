Arturo Vidal fue una de las figuras en la clasificación del Flamengo en la Copa do Brasil. Una columna alabó el nivel del King, pero le dejó una advertencia para lo que resta de temporada.

Arturo Vidal tuvo una actuación sobresaliente en el triunfo del Flamengo ante el Athletico Paranaense y se llena de elogios. El King fue clave para la clasificación a semifinales de la Copa do Brasil, adueñándose cada vez más del puesto y ganándose los aplausos de la prensa brasileña.

El volante chileno fue titular por la suspensión de Thiago Maia y estuvo hasta los 83' minutos dentro de la cancha. Su rendimiento fue uno de los mejores en el Mengao, ratificando no solo su cartel sino que también su ambición por ganarlo todo.

Este jueves el periodista Diogo Dantas publicó una columna de opinión en O Globo, en la que se rindió ante el bicampeón de América. Titulada "Pasa la prueba como titular del Flamengo, pero tiene un desafío", aplauden al selecccionado nacional.

"La primera actuación de Arturo Vidal como titular en el equipo considerado ideal para Flamengo fue positiva. El chileno de 35 años reemplazó a Thiago Maia, quien fue sancionado, y fue importante para la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa do Brasil. Después de Filipe Luis, el centro del campo fue el que más pases acertó, con casi un 95% en esta vertiente", señala.

Tras ello, el periodista entra en su advertencia al King. "Además de llevar al equipo al ataque, el jugador tendrá un reto, que es el de mantener el ritmo físico en las competiciones en disputa".

Arturo Vidal llegó para ayudar en los tres frentes que disputa el Flamengo, estando con vida en Brasileirao, Copa do Brasil y Copa Libertadores. La rotación en la recta final le abrirá la opción para sumar más minutos, aunque su plan es adueñarse de la titularidad.

"Vidal deberá alternar la participación en el equipo para que tenga una paulatina adaptación al fútbol brasileño. Ante el Athletico-PR estuvieron 83 minutos en el campo, antes de pedir la salida por un dolor en el muslo tras un golpe en el primer tiempo. Aguerrido, el chileno llegó al final del partido con dificultades para marcar", añade.

El aporte del King en la cancha es tal, que se impone hasta a sus compañeros en facetas que no le corresponden. "Aunque no cometió ninguna falta, Vidal sufrió dos y ganó cinco de los siete duelos por tierra, pero pecó en la lucha por arriba, según informa la web Sofascore. Es decir, jugaba más de mediapunta y tenía menos intensidad no solo que João Gomes, sino también Éverton Ribeiro. Se espera una evolución en la parte física tras minutos de progresión entre competiciones. Pero sin duda Vidal suma al equipo y puede ser importante para Flamengo en todas las disputas".

¿Qué viene para el Flamengo de Arturo Vidal?

Fuera de los elogios que ha recibido en las últimas horas, Arturo Vidal solo se enfoca en seguir luchando para ganar títulos. Luego de conseguir la clasificación en la Copa do Brasil, ahora el Flamengo va por un nuevo golpe en el Brasileirao.

Este domingo 21 de agosto desde las 15:00 horas, el King tendrá una verdadera final en el torneo brasileño. De visita ante el Palmeiras, el líder, se jugarán una de las últimas opciones para acortar la distancia en la tabla de posiciones, donde se mantienen a nueve puntos.

