El escándalo, polémica y serias dudas sobre el presente y futuro de Universidad de Chile se mantienen y agudizan, esto en medio del golpazo de la CMF a Michael Clark, presidente y controlador absoluto de Azul Azul, y de paso a la misma concesionaria del Chuncho.

El pasado 31 de diciembre Clark aseguró que la sentencia de disolver su empresa Sartor AGF, y las nuevos requerimientos de la CMF por la extraña nueva compra en la propiedad de AZul Azul, no tienen complicada a la U. En Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo y Cristián Caamaño prendieron nuevas alarmas.

“Javier Altamirano, que se daba como fijo en Universidad de Chile, el medio argentino 0201, especializado en noticias partidarias de Estudiantes de La Plata, asegura que la U se bajó porque no tiene presupuesto por todo el lío de Michael Clark”, dijo Sagredo.

De inmediato Caamaño se puso en modo irónico y ácido: “¿pero cómo, si el otro día Michael Clark dijo que la U tiene una billetera generosa para ir a buscar hasta cinco refuerzos más?”.

La U sin refuerzos ni explicaciones creíbles

“Altamirano cuesta 2,5 millones de dólares por el 50% del pase, y el otro 50% es de Vitoriano Cerda y Marcelo Pesce, entonces está hecho el negocio, lo pone el mismo club por los que lo manejan desde las sombras”, complementó Caamaño.

Sagredo añade que “este medio argentino dice que está absolutamente congelada la negociación y se le está cayendo el deseo a Gustavo Álvarez de contar otro vez con Altamirano. Ya lo tuvo en Huachipato”.

Sitio partidista de Estudiantes asegura que Javier Altamirano se cayó y no llega a la U porque no hay plata en el CDA debido al escándalo de Michael Clark.

Caamaño retomó la palabra en modo furia: “la U viaja a la Cuarta Región, juega el domingo contra Coquimbo, en su primer amistoso 2025, sin refuerzos. Tiene sólo una incorporación: Julián Alfaro. Ningún refuerzo, es una incorporación. Hace dos meses terminó la temporada 2024 y producto de toda esta situación de Michael Clark, dos directores renunciaron. Así están las cosas en la U”.

Expone que “si esto no lo resuelven de acá al fin de semana va a haber salidas y pueden ser importantes. La molestia en la U es grande… y se venció el plazo para establecer la oferta pública de adquisición para Michael Clark, que el otro día dio un discurso sobre automovilismo, ingeniería y construcción de puentes, pero no habló nada del tremendo escándalo que tiene. No se refirió a Victoriano Cerda ni a la venta de acciones, no se refirió al tremendo problema que tiene al interior del club, nada”.

“Clark dijo que estaba todo en regla en la U, que era difícil entender esto del mercado financiero…”, expuso Sagredo. Caamaño sentenció “por eso la Comisión para el Mercado Financiero le pidió disolver su empresa. Por buena gestión. Y él es quien maneja el club. Y dónde queda su reputación, eso es lo que Clark tampoco entiende. La imagen de la U queda totalmente manchada. Y lo dice la misma casa de estudios de Universidad de Chile”.