La derrota de Universidad de Chile ante Magallanes, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, dejó a Leandro Fernández entre los jugadores que quedaron en deuda. El atacante no le acertó a los tiros de esquina, a los tiros libres ni a sus constantes remates de distancia.

En Radio Cooperativa, el ex delantero y hace poco funcionario de Azul Azul como gerente deportivo, Rodrigo Goldberg, defendió a Lea Fernández por los balones desperdiciados, pero no le perdona las simulaciones.

“A mí me gusta Leandro Fernández, precisamente por eso. Pero conversaba con un ex jugador de la U y me decía ‘debe ser el jugador que más falla y más desperdicia’ y está bien…”.

Goldberg no se preocupa por Lea comilón en la U, sí por el simulador

Agrega: “pero te digo una cosa, así también fue uno de los jugadores más importantes del año pasado, porque de repente te sacaba un zapatazo que nadie lo espera, yo soy partidario de eso”.

Polaco Goldberg le para el carro a Leandro Fernández por simulador.

Sobre la misma complementó que “dicho esto, creo que es un jugador muy importante, pero ya la cantidad de simulaciones que tiene es exasperante, se desconcentra y de paso desconcentra a los compañeros”.

“En una se va casi mano a mano, lo rozan y se tiran al suelo, los compañeros empiezan a reclamar y saca también a los compañeros, y cuando tu ves la repetición, apenas lo tocaron”, añadió.

El Polaco sentencia que “se está llevando amonestaciones, el otro día lo expulsaron, si el entrenador o los jugadores no lo ponen en orden, al final un buen jugador lo puedes perder por tonteras. Yo soy defensor de él, de que le pegue siempre al arco, me gusta que sea irreverente, me gustan los jugadores así, pero el tema de la conducta tiene que tener más que ojo”.