Dentro de unas semanas, es decir, a partir del 1 de junio, el defensa Marcelo Morales podrá negociar como agente libre. Una situación que para nada cae bien dentro de Universidad de Chile, que busca llegar a un acuerdo para extender su contrato, algo que todavía no ocurre.

Por ello, desde la representación del jugador, es decir, Fernando Felicevich, buscan una pronta salida hacia Europa, justo en momentos donde su nombre, junto al de Lucas Assadi, suenan para ser compañeros de Darío Osorio en el Midtjylland.

Es aquí donde surge una nueva información respecto del futuro de Morales y que enciende las alarmas dentro de la U, ya que la periodista Verónica Bianchi, confirmó en TNT Sports que hay un fuerte interés en el defensor azul, el cual no viene desde Dinamarca.

“Es efectivo que Shelo Morales puede partir. Me llegó la información de que no irá a Dinamarca, sino que podría partir a Portugal“, aseguró la comunicadora, y agrega que “si realmente aparece esta opción, que es lo que me cuentan, es un buen mercado“.

¿En qué está la situación de Marcelo Morales con la U?

Desde comienzos de la presente temporada que en Azul Azul buscan llegar a un acuerdo para que el lateral zurdo firme un nuevo contrato con el club. Pese a los dichos al respecto del entrenador Gustavo Álvarez, el mismo no acaba por concretarse.

Las informaciones apuntan a que la U le quiere ofrecer a Marcelo Morales un contrato multianual, pero con una cláusula de salida alta, lo que no convence a Felicevich y su agencia Vibra Fútbol, quienes buscan una rápida salida hacia Europa.

¿Cuáles son los números del defensor en 2024?

En el presente Campeonato Nacional, el lateral canterano azul disputó un total de 1.149 minutos en cancha durante 14 encuentros, donde registra un gol y dos asistencias, además de recibir seis tarjetas amarillas.

