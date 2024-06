San Antonio Unido se convirtió en el rival de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Zona Centro Norte, en la fase regional de la Copa Chile 2024. El SAU derrotó por penales a La Calera con Cristóbal Campos atajando un penal clave en la definición y Campitos se reencontrará con su ex y amado equipo.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera, quien lo protegió en la misma Universidad de Chile cuando el joven portero daba sus primeros pasos como profesional, no tiene dudas en que será un partido especial tanto para azules como para el mismo Campos.

“En un equipo de tercera, contra uno de Primera División que jugó Copa Sudamericana, siendo figura… Gran sorpresa”, manifestó Herrera.

El ex meta agregó que será “especial po… De hecho cuando a mí me echaron de la U, porque fue así más allá de que terminaba contrato, me tocó ir con Everton y fue especial por el recibimiento de la gente”.

Johnny espera cariño de los hinchas azules para Campitos

“Obviamente somos personas distintas, pero la campaña que hizo Cristóbal cuando zafamos del descenso, cuando nadie quería jugar en la U y con esos partidos tan decisivos, el tipo entró con una hombría única y le puso el pecho a las balas. Entonces se tiene que haber ganado sí o sí algún pedacito del corazón de los hinchas, en el peor momento en la historia del club”, complementó el ex 25 del Chuncho.

Johnny Herrera añade que “obviamente será especial para él también por la forma en que salió, engorroso, lo ensuciaron también. Yo creo que va a querer demostrar más allá de las diferencias de equipo. San Antonio va a dar la pelea, no será igual que contra Puente Alto, hay jugadores con experiencia. No va a ser fácil para la U”.

Sobre el tema, el hoy comentarista sostiene que “Cristóbal para mí sigue siendo el arquero del futuro y el que debería estar atajando en la U, no tengo dudas y lo digo en serio. El tipo llegó a San Antonio y no han perdido más. A veces el fútbol demora en hacer justicia. A veces hay que retroceder para tomar impulso. Cristóbal va a volver a jugar en Primera”.

Por último, Herrera sentencia que “el estadio de San Antonio lo tienen inhabilitado hace muchos años y sólo por un resquicio. Sólo por mala voluntad del municipio. Deberían jugar en San Antonio. Un equipo popular que no está jugando en su cancha… es injusto, es una pena por la ciudad”.