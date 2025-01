Universidad de Chile tiene serias dudas para tomar una decisión en el mercado de pases, donde se apunta que con el arribo de Lucas Di Yorio cerrarían el tema de los refuerzos.

Dentro de los puestos que habían sido solicitados por el técnico Gustavo Álvarez hay un completo acuerdo que se cumplió, siendo los más importantes los goleadores, donde también sumaron a Rodrigo Contreras.

Pero hay una situación que puede cambiar todo el panorama en Universidad de Chile por una salida que puede sufrir de uno de los titulares, que es seguido desde el Vitoria de Brasil: Maximiliano Guerrero.

Si bien desde la U confirman que no se ha recibido una propuesta formal por contar con el atacante, quien no ha jugad los últimos partidos por lesión, saben que el mercado siempre está en movimiento, por lo que no pueden cerrar el proceso en la ventana de pases.

Maximiliano Guerrero puede salir al fútbol de Brasil en el mercado de pases. Foto: Javier Torres/Photosport

A la espera de una definición por Maxi Guerrero

Así lo hizo saber el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien entregó detalle de la situación de Maximiliano Guerrero en Universidad de Chile, con una posible salida del fútbol de Brasil.

“Con esto se cierra el plantel azul, salvo una partida. Ese salvo puede ser Maximiliano Guerrero, donde si bien no han llegado una oferta con una cifra millonaria de Vitória”, destacó.

En ese sentido, se abren a la opción de que si existe una salida en su plantel tengan que ir por otro jugador, pero que todavía, al no existir oferta ni propuesta, es imposible definir.

“Hay conversaciones permanentes entre la dirigencia de Vitória, la representación de Guerrero y la directiva de la U. Pero que digan que Vitória presentó una oferta, eso todavía no ha pasado”, cerró.

Revisa los detalles: