Luego de no tener ningún citado por Ricardo Gareca a la selección chilena, históricos azules aseguran que es mejor para sólo pensar en el título.

U de Chile celebra quedar al margen de la Roja: "Mejor, que no nos distraigan"

Universidad de Chile consiguió una importante goleada por 4-0 ante Cobreloa, por la fecha 21 del Campeonato Nacional, lo que le permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con los azules en el primer lugar, quedó como una sorpresa que el técnico Ricardo Gareca optó por no convocar a ningún jugador de la U para la selección chilena.

Mientras que Colo Colo aportó con cuatro de sus nombres, los azules miran desde lejos la fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde se visitará a Argentina y recibirá a Bolivia.

Pero la noticia no fue tomada como negativa en el mundo bullanguero, donde algunos históricos aseguran que es algo espectacular, porque permite seguir reforzando el equipo y no perder el foco en el título.

La U esperaba el llamado a Morales. Foto: Cristian Cona / Emisora Bullanguera.

Sólo pensar en el título con la U

Cristián Castañeda conversó con los micrófonos de Redgol, donde destacó la goleada de Universidad de Chile, pero, además, le quitó polémica a la ausencia de jugadores azules en la Roja.

“Está bien si esas cosas son peyorativas de los técnicos, mientras no se lo sacan a la U, entonces que no nos distraigan”, comentó el ex defensor y campeón con loa azules.

En ese sentido deja en claro que, si la U sigue peleando arriba y consigue su objetivo, se le abrirán las puertas de la selección a los jugadores, por lo que ahora lo más importante es pensar en el técnico.

“Uno quisiera, por ego y orgullo, tenerlos en la selección, pero no se dio no mas. Ya vendrá, el problema hay que corroborar el buen momento y seguir en la senda y que ya van a tener la posibilidad”, destacó.

Gracias, Gareca

Por su parte, Tincho Gálvez es más arriesgado, porque le agradeció a Ricardo Gareca por no considerar jugadores de Universidad de Chile, para enfocarse solamente en el club bullanguero.

“Qué bueno que dejemos tranquilo al equipo para que gane campeonato y vaya después a la Copa Libertadores y los que los muchachos sumen más experiencias internacionales”, explicó.

Por lo mismo, asegura que en este momento es ideal no perder jugadores, donde la U está peleando en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, para no perder el foco de su juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el jueves 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires.

