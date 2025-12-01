Baldazo de agua fría. Lo que parecía ser la conferencia de prensa previa al duelo clave que Universidad de Chile sostendrá ante el campeón Coquimbo Unido, terminó con el entrenador Gustavo Álvarez comunicando su deseo de dejar la institución.

“No pude convencer a la dirigencia, donde (lo que piensan) no coincide con lo que el club necesita, entonces hay que traer un técnico que se alinee (con ellos) o que los convenza, cosa que yo no pude”, expresó el oriundo de Lomas de Zamora.

Si bien restan dos encuentros para que culmine su paso por la U, institución a la que llegó el 23 de diciembre del 2023, los números de Gustavo Álvarez lo posicionan como el mejor entrenador del último lustro y el de mejor rendimiento post pandemia.

Los números de Gustavo Álvarez al mando de la U

Durante las dos temporadas por Liga de Primera que dirigió a los azules, el trasandino consiguió 35 victorias, 11 empates y 12 derrotas, y si bien en ambas consiguió pelear por el título, finalmente no pudo superar a Colo Colo en 2024 y a Coquimbo este año.

En Copa Chile, Álvarez logró con la U 10 triunfos, cuatro paridades y otras cuatro caídas, además de ganar la edición del año anterior y quedar eliminado en octavos de final del presente. A nivel internacional, registró seis partidos ganados, cuatro igualdades y cuatro pérdidas.

Si sumamos todas las competiciones que disputó con el “Romántico Viajero”, el trasandino dejará la institución con un 64.1 por ciento de rendimiento, y además de un segundo trofeo para su palmarés, como es la Supercopa 2025.

¿Cuántos juegos le restan al técnico con los azules?

Son dos los cotejos que deberá enfrentar Gustavo Álvarez antes de irse de la Universidad de Chile. Este martes 2 de diciembre ante Coquimbo Unido en Santa Laura, a las 18:00 horas, y el sábado 6 cuando visite a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.