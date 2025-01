Universidad de Chile está muy cerca de amarrar a un nuevo goleador: Lucas Di Yorio está a detalles de llegar a los Azules y de esta forma, reencontrarse con Gustavo Álvarez.

En su ciclo en el Romántico Viajero, Álvarez se ha guiado por el dicho “mejor diablo conocido, que diablo por conocer”. Así lo ha aplicado con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Gonzalo Montes y Javier Altamirano, a quienes conocía de Huachipato.

El reencuentro de Gustavo Álvarez y Lucas Di Yorio

En la vida hay muchas vueltas y es lo que bien pueden pensar Gustavo Álvarez y Lucas Di Yorio. A diferencia de los ejemplos anteriores, ambos no se conocen de Huachipato, de hecho el goleador ni siquiera jugó en los Acereros. El pasado que los une está en Argentina.

Aldosivi fue el club que hizo que Álvarez y Di Yorio se conocieran en la Primera B Nacional, en el lejano 2017. Por ese entonces, el goleador era un joven futbolista que vivía sus primeras temporadas como profesional, mientras el DT dirigía a su segundo club.

Con el Tiburón, ambos lograron el título y el ascenso a Primera División en el 2018, con lo cual Gustavo Álvarez se ganó el cariño de los hinchas del club. Sin embargo, Di Yorio no tuvo mucha participación en el equipo. Por esta razón, en 2019 se fue a préstamo a Liga de Portoviejo de Ecuador.

En 2019, Álvarez fue despedido de Aldosivi y Di Yorio regresó de su cesión recién en 2020. Por esta razón, jamás se volvieron a encontrar. Todo hasta este 2025, donde solo detalles los separan de unir sus caminos nuevamente.

“Muchos años, no tenía canas cuando lo dirigí en Aldosivi. Es un buen profesional, un buen chico, pero no hablo de jugadores que no pertenecen al club aún”, soltó Gustavo Álvarez entre risas tras el triunfo de la U ante Recoleta. Está cerca de poder hablar con propiedad de Lucas Di Yorio.