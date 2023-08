Hablar de un estadio para los hinchas de Universidad de Chile es tocar una fibra importante en el corazón de los azules, que siempre han anhelado con tener un reducto propio, pero, que, por múltiples factores, todavía no ha sido posible.

Es por esto, y aprovechando la inteligencia artificial, es que el diario La Tercera realizó un estudio de cómo sería la casa de los bullangueros, aunque por tecnología y las dimensiones que arroja, se ve un tanto inalcanzable por el momento.

Inteligencia artificial

Fue el medio citado el que profundizó en el sueño de Universidad de Chile, aprovechando las herramientas de la Inteligencia Artificial, para dar a conocer cómo sería en realidad y qué tan viable sería llevarlo a la realidad.

“Al consultar con la Inteligencia Artificial cómo sería el estadio del club Universidad de Chile, el creador de imágenes que Microsoft implementó en Bing, basado en Dall-E, muestra diferentes recintos, algunos parecidos a los que existen en Estados Unidos o Europa, con capacidad sobre los 60 mil asistentes, además de techo y con alta tecnología”, comienzan explicando.

“Mientras que, en otras imágenes, los estadios son más similares a los que existen en varios países de Sudamérica, con un estilo sencillo y sin grandes alardes tecnológicos, parecidos al Cilindro de Avellaneda de Racing de Argentina, u otros que hay en el cono sur de América”, detallan.

Expertos

La Tercera consultó con profesionales para saber cómo se podría llevar a la realidad los modelos de estadio que presenta la Inteligencia Artificial para Universidad de Chile.

“Todos estos recintos pueden realizarse, ya que no tienen una dificultad arquitectónica, además que la IA usa estadios reales como referencias. Yo creo que hay temas de escala, porque hay imágenes que son de ligas europeas, es decir, gigantescos, que no dan para un club chileno, pues con suerte lo llenarían una vez al año”, comentó Cristóbal Bañados, arquitecto de Forni & Fortes Arquitectos y docente de la Universidad de Chile.

En ese setido, siempre con el factor monetario de por medio, asegura que no ve viable, como ha pensado Azul Azul, realizar un estadio fuera de Santiago, como en la comuna de Lampa, donde entrega sus motivos.

“El hacer un estadio en las afueras de la ciudad no es muy viable, ya que estos recintos de gran capacidad deben tener una buena conectividad y no solamente depender de los vehículos particulares que utilicen las personas para llegar al lugar o de transportes públicos que sean muy específicos para ciertas comunas, como es el caso de Lampa, pues no serían atractivos”, destaca.

Por lo mismo, cree que el modelo (foto a continuación) más viable de la Inteligencia Artificial es el que considere aspectos latinoamericanos y no modelos enfocados en Europa.

Terrenos

Por su parte, Pablo Guerra, constructor civil y presidente de la Asociación de Constructores Civiles de la Universidad Católica, hace el alcance por el suelo que se necesita para la construcción de un estadio grande, por lo que va por el lado de sacarlo de la ciudad.

“En la ciudad no existen terrenos para los estadios realizados por la IA debido a la magnitud de estos, por lo que lo más viable serían hacerlo en la periferia de la Región Metropolitana. Además, se suman las negativas que pueden tener por parte de vecinos la creación de recintos gran tamaño”, cerró.