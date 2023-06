Universidad de Chile regresó hace algunos días a los entrenamientos. Lo que debían ser días tranquilos, rápidamente se tornaron complejos por una situación vivida con Leandro Fernández y un posible caso de dopaje.

La situación es así: el jugador ha estado afectado por una neumonía, para lo cual utilizó un medicamento que está prohibido en la alta competencia. Es por esto que desde la U informaron a la Comisión Nacional de Control de Dopaje, para poder conseguir una autorización y que el jugador no se arriesgue a sanciones en caso de ser controlado.

“No debería para que informarlo”

Ante las dudas que surgieron por el caso, Pablo Squella, presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje se refirió a la situación del argentino.“Lo que está haciendo Universidad de Chile es un procedimiento normal, que se realiza cuando un cuerpo médico determina que un jugador debe ser tratado con algún medicamento que tiene sustancias prohibidas”, aseguró en conversación con ADN.

“Es un procedimiento normal y no debería para que informarlo, porque eso da pie a especulaciones y cosas que no corresponden, además de poner en tela de juicio al deportista que está tomando supuestas sustancias prohibidas”, agregó Squella.

En la U esperan que el jugador sea autorizado para poder seguir jugando con este medicamento. En caso contrario, tendrían que esperar a que la sustancia salga del organismo de Fernández para que pueda estar en cancha. “Los cuerpos médicos envían al Tribunal Experto en Dopaje, que es independiente de la Comisión, la solicitud de autorización del medicamento para uso terapéutico y el Tribunal determina si es correcto o no“, aclaró Squella.

“Si Fernández es controlado mañana…”

Por ahora, el presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje aclaró que Leandro Fernández no se expone a castigos, ya que no ha sido controlado. “No hay ninguna sanción. Lo que está haciendo el cuerpo técnico de la U es hacer esta solicitud porque eventualmente el deportista podría ser controlado, ya sea fuera o dentro de la competencia. Está resguardándose en caso de que el jugador aparezca con una muestra adversa por el uso de esa sustancia”, explicó.

“Si Fernández es controlado mañana y aparece con una muestra adversa por el medicamento que ha declarado, el Tribunal tendrá que pronunciarse en los plazos para determinar si aquel medicamento está permitido o no para su uso terapéutico”, cerró Pablo Squella. Por ahora, el jugador no podría estar en el terreno de juego.