El mercado de pases sigue más activo que nunca para Universidad de Chile. La llegada de Antonio Díaz y Charles Aránguiz no dan por cerrada las contrataciones para los azules. Incluso ahora se reveló un nuevo tapado y que podría ser el golpe de esta ventana de fichajes.

Esto trata del nombre de Cristián Ferreira y que en las últimas horas se habló que Universidad Católica estaba detrás el jugador de River Plate. Pero ahora TyC Sports fue el que agregó que la U lo sondeó para reforzar el ataque de Gustavo Álvarez.

El Romántico Viajero tiene disponible un cupo de extranjero con la nacionalización del “Chorri” Palacios y de salir Emmanuel Ojeda, tendría dos puestos para completar.

El tema es que su salida de San Lorenzo ha generado revuelo ya que Leandro Romagnoli lo cortó y deslizó una posible indisciplina. “Pasaron cosas que no me gustaron, que siento y sé que no se hacen. Lo hablé con los dirigentes y se tomó esa decisión”, aseguró el Pipi sobre el delantero apodado “el señor de la noche”.

Ahora por contrato debe volver a River Plate pero con la llegada de Marcelo Gallardo no tendrá cupo. Por lo que el delantero de 24 años vería con buenos ojos una salida al extranjero. Si hasta Johnny Herrera ha mencionado en reiteradas ocasiones que se busca un ‘9’ calado. Lo que incluso tuvo cerca a Darío Benedetto de llegar al CDA.

¿Cuánto plazo tiene la U para contratar jugadores?

Cabe consignar que el cierre del libro de pases para este segundo semestre, está fijado a las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha.

Por lo que Universidad de Chile tiene plazo hasta el jueves 8 de agosto, ya que la programación entregada por la ANFP indica que Huachipato vs Cobresal abren la fecha mencionada el viernes 9 de agosto a las 18:00 horas.